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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανέτρεψε την αποφυλάκιση τριών κατηγορουμένων σε υπόθεση κακοποίησης παιδιών το Εφετείο

 15.06.2026 - 13:55
Ανέτρεψε την αποφυλάκιση τριών κατηγορουμένων σε υπόθεση κακοποίησης παιδιών το Εφετείο

Την κράτηση τριών κατηγορουμένων μέχρι την έναρξη της δίκης τους στις 16 Ιουλίου διέταξε το Εφετείο, ανατρέποντας απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο είχε επιτρέψει την αποφυλάκισή τους υπό όρους. Η απόφαση του Εφετείου εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου, έπειτα από εφέσεις εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 122 κατηγορίες που σχετίζονται με κατ’ ισχυρισμόν περιστατικά βίας και κακομεταχείρισης σε βάρος παιδιών της ίδιας οικογένειας, με τα φερόμενα αδικήματα να εκτείνονται χρονικά από το 2013 έως τον Μάιο του 2026. Μεταξύ των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι (πατέρας και δύο γιοι) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόκληση σωματικής βλάβης, κακομεταχείριση παιδιών, απειλές, ψυχική βλάβη, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Στην απόφασή του, το Εφετείο αναφέρεται εκτενώς στο μαρτυρικό υλικό που τέθηκε ενώπιόν του και παραπέμπει στις καταθέσεις των παραπονουμένων. Όπως σημειώνεται, οι ισχυρισμοί που διερευνώνται περιλαμβάνουν «άθλιες συνθήκες διαβίωσης, επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, έλλειψη φαγητού στο σπίτι, εγκλεισμό και απαγόρευση εξόδου από την οικία».

Οι εφέσεις της Νομικής Υπηρεσίας στρέφονταν κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία οι κατηγορούμενοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους, μεταξύ των οποίων η καταβολή χρηματικής εγγύησης, η απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, η τακτική παρουσία σε αστυνομικό σταθμό και η απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης των παραπονουμένων.

Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ορθά διαπίστωσε την ύπαρξη εκ πρώτης όψεως μαρτυρίας που δημιουργεί πιθανότητα καταδίκης, ωστόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εσφαλμένα αξιολόγησε τον κίνδυνο φυγοδικίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «τα όσα τέθηκαν ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν κατεδείκνυαν συνθήκες ύπαρξης δεσμών με τη Δημοκρατία ικανών να υπερφαλαγγίσουν τη σοβαρότητα του αδικήματος, την πιθανότητα καταδίκης και την ενδεχόμενη ποινή».

Παράλληλα, το τριμελές Εφετείο διαπίστωσε κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι ενώπιόν του τέθηκε πληροφορία σύμφωνα με την οποία ανήλικη παραπονούμενη φέρεται να δέχθηκε προτροπή να ανακαλέσει τα όσα είχε καταθέσει στην Αστυνομία.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι υπήρχε κίνδυνος επανάληψης αδικημάτων για δύο από τους κατηγορουμένους, σημειώνοντας ότι «ο κίνδυνος επαναδιάπραξης αδικημάτων είναι ορατός». Παράλληλα, έκρινε ότι το λευκό ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων «δεν είναι από μόνο του αρκετό να υπερφαλαγγίσει αυτή την πιθανότητα».

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν εσφαλμένη, τονίζοντας ότι «η παρούσα υπόθεση είναι μία από εκείνες που θα έπρεπε να τύχει εφαρμογής η εξαίρεση του κανόνα, με τη διαταγή κράτησης, αντικειμενικά, να ήταν η ορθή διαταγή».

Ως εκ τούτου, ακύρωσε τους όρους εγγύησης που είχαν επιβληθεί και διέταξε την κράτηση των τριών κατηγορουμένων μέχρι την έναρξη της δίκης τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 16 Ιουλίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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