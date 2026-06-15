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ChatGPT: Έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών και γράφει ιστορία

 15.06.2026 - 11:38
ChatGPT: Έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών και γράφει ιστορία

Η αρχική ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) φαίνεται πως έχει δώσει τη θέση της σε έναν βαθύ σκεπτικισμό. Το κλίμα στην κοινή γνώμη έχει γίνει σημαντικά πιο επιφυλακτικό, με τις αντιδράσεις να έρχονται πλέον από παντού, από φοιτητές που αποδοκιμάζουν έντονα κάθε αναφορά στην AI κατά τις ομιλίες αποφοίτησής τους φοβούμενοι για τις θέσεις εργασίας τους, μέχρι τον Πάπα και την ίδια την Anthropic (δημιουργό του Claude), που προειδοποιούν για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.

Κι όμως, παρά το αυξανόμενο κύμα δυσπιστίας, η παγκόσμια χρήση της AI δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης. Αντίθετα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αποδεικνύοντας ότι οι χρήστες μπορεί να γκρινιάζουν, αλλά στην πράξη δεν μπορούν να ξεκολλήσουν.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της εταιρείας αναλυτών Sensor Tower, το ChatGPT της OpenAI άγγιξε το ασύλληπτο νούμερο του 1 δισεκατομμυρίου μηνιαίων ενεργών χρηστών (MAU) τον Μάιο.

Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα. Το ChatGPT χρειάστηκε μόλις 3,5 χρόνια από την κυκλοφορία του (τον Νοέμβριο του 2022) για να φτάσει το ορόσημο αυτό, γεγονός που το καθιστά την ταχύτερη εφαρμογή που τα καταφέρνει στην ιστορία. Για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε το Google Maps, το οποίο είχε χρειαστεί περίπου πέντε χρόνια για να πιάσει τον ίδιο όγκο χρηστών.

Αν και το ChatGPT διατηρεί ένα τεράστιο προβάδισμα, έχοντας πάνω από 900 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα σε ιστό και κινητά– οι ανταγωνιστές του αναπτύσσονται με αστρονομικούς ρυθμούς. Ενώ η μηνιαία χρήση του ChatGPT αυξήθηκε κατά 62% σε ετήσια βάση, το Claude της Anthropic σημείωσε άνοδο 640% και το Meta AI το εξωπραγματικό 973%!

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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