Το τσιαττιστό του Κατσιαντώνη στην Αννίτα Δημητρίου που έγινε viral «Ακούω ψηλοτάκκουνα τη πόρτα να ζυώννουν!!» - Βίντεο

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κατσιαντώνης φαίνεται να απαγγέλλει απευθείας προς την Πρόεδρο της Βουλής ένα από τα χαρακτηριστικά του τσιαττιστά, προκαλώντας χαμόγελα αλλά και σχόλια για τα υπονοούμενα που περιείχε.

Δείτε το βίντεο: