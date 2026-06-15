Θλίψη στον Δήμο Αμμοχώστου: «Έφυγε» νωρίς ο επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Χατζησωτήρη - Πότε θα γίνει η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια τον Δήμο Αμμοχώστου επί σειρά ετών, προσφέροντας σημαντικό έργο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Τον Δήμο Αμμοχώστου στην εξόδιο ακολουθία θα εκπροσωπήσει ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Δρ. Σίμος Ιωάννου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».