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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στον Δήμο Αμμοχώστου: «Έφυγε» νωρίς ο επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Χατζησωτήρη - Πότε θα γίνει η κηδεία

 15.06.2026 - 12:01
Θλίψη στον Δήμο Αμμοχώστου: «Έφυγε» νωρίς ο επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Χατζησωτήρη - Πότε θα γίνει η κηδεία

Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Αμμοχώστου ανακοίνωσε τον θάνατο του τέως, επί σειρά ετών, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αμμοχώστου, Χρήστου Χατζησωτήρη, ο οποίος απεβίωσε στις 15 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια τον Δήμο Αμμοχώστου επί σειρά ετών, προσφέροντας σημαντικό έργο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Τον Δήμο Αμμοχώστου στην εξόδιο ακολουθία θα εκπροσωπήσει ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Δρ. Σίμος Ιωάννου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Αιωνία του η μνήμη».

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