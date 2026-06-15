Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγριος καβγάς έξω από καφετέρια – Τραυματίστηκε 32χρονος, άφαντος ο δράστης

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο 32χρονος στην Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λογομάχησε με άγνωστο του πρόσωπο έξω από την καφετέρια. Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άγνωστος άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τον 32χρονο με άγνωστο αντικείμενο.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο φερόμενος δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τη συμπλοκή, ο 32χρονος υπέστη επιφανειακό τραυματισμό στο αυτί και έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του επεισοδίου.