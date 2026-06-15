Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγριος καβγάς έξω από καφετέρια – Τραυματίστηκε 32χρονος, άφαντος ο δράστης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
Η συζήτηση για τον επικείμενο ανασχηματισμό, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση στους πολιτικούς διαδρόμους, τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε μέσω της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Καθημερινή» να υποβαθμίσει το θέμα, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις και οι πολιτικές αναγνώσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρασκήνιο.