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H Πετρολίνα στηρίζει τη νέα πτέρυγα του Ronald McDonald House® Κύπρου

 15.06.2026 - 10:52
H Πετρολίνα στηρίζει τη νέα πτέρυγα του Ronald McDonald House® Κύπρου

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και στηρίζοντας διαχρονικά πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία και ενισχύουν την ευημερία, η Πετρολίνα στήριξε ως χορηγός και υποστηρικτής την επέκταση του Ronald McDonald House® Κύπρου, υιοθετώντας ένα από τα τέσσερα δωμάτια της νέας πτέρυγας του Σπιτιού.

Η νέα πτέρυγα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία έως και 120 επιπλέον οικογενειών κάθε χρόνο, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα του Σπιτιού να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη στήριξης οικογενειών, στο πλαίσιο της αποστολής του να διατηρεί τις οικογένειες ενωμένες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των παιδιών τους, προσφέροντας δωρεάν στέγη, σίτιση και στήριξη.

Σε δήλωσή της, η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd Γεωργία Λευκαρίτη, ανέφερε: «Στην Πετρολίνα στηρίζουμε διαχρονικά πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το Ronald McDonald House® Κύπρου αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα προσφοράς και αλληλεγγύης και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του».

Το Ronald McDonald House® Κύπρου λειτούργησε το 2022 στη Λευκωσία. Μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 900 οικογένειες στους χώρους του, προσφέροντας πάνω από 11.000 διανυκτερεύσεις.

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