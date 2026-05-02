ΑρχικήLike Online
Οικογένεια δωρίζει τεράστιο οικόπεδο γεωργικής γης στους 560 γείτονές της με μόνο έναν σκοπό: «Να μοιραστεί σε όλους»

 02.05.2026 - 21:52
Ένα ανεκμετάλλευτο αγροτεμάχιο στο Clussais-la-Pommeraie, μια μικρή κοινότητα 560 κατοίκων στη δυτική Γαλλία, μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό κοινοτικό χώρο γεμάτο οπωροφόρα δέντρα και ζώνες ανάπαυσης.

Η οικογένεια Éprichard αποφάσισε να δωρίσει το χωράφι της στον δήμο όπου μεγάλωσαν τα μέλη της, θέτοντας όμως ορισμένους συγκεκριμένους όρους: ο χώρος να μετατραπεί σε οπωρώνα με συγκεκριμένες ποικιλίες δέντρων και, το κυριότερο, να είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους κατοίκους. Ο δήμαρχος, Étienne Fouché, αν και αρχικά δίστασε λόγω του οικονομικού κόστους, αποδέχθηκε την πρόκληση, με την επένδυση να υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ.

Το μακροπρόθεσμο πλάνο των 10.000 ευρώ για την γαλλική κοινότητα

Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τα πρώτα 50 οπωροφόρα δέντρα να έχουν ήδη φυτευτεί εκεί που πριν υπήρχε μόνο κενό. Στόχος είναι μέσα σε έναν χρόνο ο αριθμός τους να διπλασιαστεί, ενώ ο χώρος θα εμπλουτιστεί με λουλούδια και φυσικούς φράκτες.

«Θα τα αφήσουμε να μεγαλώσουν, θα προσέχουμε για ασθένειες και θα φροντίζουμε το έδαφος, ώστε αργότερα ο κόσμος να έρχεται να μαζεύει τα δικά του μήλα», δήλωσε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ο οπωρώνας θα λειτουργεί και ως χώρος χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Παρά τον ενθουσιασμό, οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται υπομονή. Θα απαιτηθούν περίπου τέσσερα χρόνια μέχρι τα δέντρα να δώσουν τις πρώτες σοδειές τους. Ωστόσο, η ικανοποίηση είναι ήδη διάχυτη στο χωριό. «Είναι χαρά να μοιραζόμαστε κάτι τέτοιο με όλους τους γείτονες», ανέφερε ένας κάτοικος, ανυπομονώντας για τη στιγμή που θα μπορεί να φτιάξει μαρμελάδα με φρούτα απευθείας από το δέντρο.

Ως δείγμα ευγνωμοσύνης για αυτή τη χειρονομία, ο δήμος θα τοποθετήσει μια τιμητική πλακέτα με το όνομα της οικογένειας Éprichard στον οπωρώνα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Eurovision 2026: Ο Akylas έκανε την πρώτη πρόβα στη Βιέννη – Πώς θα είναι η εμφάνισή του στη σκηνή

Video: Έκαναν ντου στον Μπεργκ οι παίκτες της Ομόνοιας

Τα είπαν με Μαλά οι κτηνοτρόφοι - Zητούν συνάντηση με ΠτΔ και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

Έρχιουρμαν: Ενοχλήθηκε με τον ορισμό «Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς;»

Σφοδρή απάντηση Κυβέρνησης στο ΑΚΕΛ: «Θυμάται το 2025, ξεχνά το 2013»

Πρωταθλήτρια Κύπρου 2025-26 η Ομόνοια Λευκωσίας

Το Ιράν αποκάλυψε τη πρόταση που απέρριψε ο Τραμπ - Το Ορμούζ, οι εγγυήσεις και τα πυρηνικά

Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Αθηένου – Στις 110 οι μολυσμένες μονάδες

Καιρός: Σκηνικό χειμώνα με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιόνια - Πότε «χτυπά» η κακοκαιρία

Video: Απίστευτο θέαμα στον Πρωταρά - Δελφίνια έκαναν την εμφάνισή τους δίπλα σε σκάφος

