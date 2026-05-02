LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Η συγκινητική ανάρτηση της για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

 02.05.2026 - 22:32
Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Μαρία Μενούνος απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της, πέντε χρόνια μετά την απώλειά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια παλαιότερη φωτογραφία όπου ποζάρει στο πλευρό της μητέρας της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με λόγια γεμάτα αγάπη.

«Η μαμά μου. Η μεγαλύτερή μου υποστηρίκτρια. Η προστάτιδά μου. Η δασκάλα μου. Πριν από πέντε χρόνια το ταξίδι της εδώ τελείωσε και το πιο σπουδαίο της ξεκίνησε εκεί ψηλά» έγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι, καθώς έμαθα τόσα πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και το πένθος. Μου λείπεις, μαμά. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος.

Δείτε την ανάρτησή της:

 

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

