Μαρία Μενούνος: Η συγκινητική ανάρτηση της για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια παλαιότερη φωτογραφία όπου ποζάρει στο πλευρό της μητέρας της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με λόγια γεμάτα αγάπη.

«Η μαμά μου. Η μεγαλύτερή μου υποστηρίκτρια. Η προστάτιδά μου. Η δασκάλα μου. Πριν από πέντε χρόνια το ταξίδι της εδώ τελείωσε και το πιο σπουδαίο της ξεκίνησε εκεί ψηλά» έγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι, καθώς έμαθα τόσα πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και το πένθος. Μου λείπεις, μαμά. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος.

