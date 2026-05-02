Eurovision 2026: Ο Akylas έκανε την πρώτη πρόβα στη Βιέννη – Πώς θα είναι η εμφάνισή του στη σκηνή

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης).

Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διοργάνωσης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Τι αναφέρει ο OGAE για τη πρώτη πρόβα του Akyla

Όπως περιγράφει ο OGAE Greece από τη δική του οπτική:

“Ο Akylas μεταφέρει τη Eurovision από το Arcade κατευθείαν στα arcade games. To concept δημιουργεί πολλαπλές ψευδαισθήσεις για τον θεατή και μέσα σε αυτό ο Ακύλας θέλει να σου γνωρίσει μερικούς νέους χαρακτήρες.

Ο Έλληνας ήρωάς μας, ο Ακύλας μεταμορφώνεται σε τίγρη πάνω στην σκηνή της Wiener Stadthalle. Όχι τυχαία αφού είναι ντυμένος σε πορτοκαλί και μαύρο.

Οι furry μπότες κάνουν δυναμική εμφάνιση όπως και το χαριτωμένο καπέλο-γατάκι με τα μικρά αυτιά.

Κανένα Eurovision fancy-dress party δεν θα είναι ποτέ ξανά πλήρες χωρίς αυτό. Και το Ferto σίγουρα θα γίνει dancefloor hit για τουλάχιστον άλλα 70 χρόνια και εκεί που το κοινό νομίζει πως αρχίζει να τον γνωρίζει, όλα αλλάζουν. Σταματάει, βγάζει βα funky γυαλία του, βγαίνει από τον ρόλο του και απευθύνεται στη μητέρα του σε μια συγκινητική στιγμή. Οι μαμάδες θα τον λατρέψουν παντού. Και οι μπαμπάδες επίσης”.

Η ανάρτηση του OGAE

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🇬🇷 OGAE GREECE (@ogaegreece)

Σημειώνεται πως η άφιξη του Έλληνα εκπροσώπου την Παρασκευή (1/5) συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο, με φίλους του διαγωνισμού και Έλληνες της διασποράς να συγκεντρώνονται για να τον υποδεχτούν και να του ευχηθούν καλή επιτυχία. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τον ίδιο να ανταποδίδει την αγάπη του κόσμου τραγουδώντας μαζί τους το κομμάτι «Ferto», πριν τους ευχαριστήσει για τη στήριξη.

Στο πλευρό του βρίσκονται βασικά μέλη της ελληνικής αποστολής, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και η Παρθένα Χοροζίδου, ενώ την ομάδα συμπληρώνουν οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Akyla δεν έκρυψε τη χαρά του για την εμπειρία που ξεκινά. «Είμαι τόσο χαρούμενος. Πάμε Βιέννη επιτέλους» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Σας παίρνουμε όλους μαζί μας σε αυτό το ταξίδι».

Ο τραγουδιστής εμφανίζεται ήδη έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, τονίζοντας πως δεν τον κυριεύει άγχος αλλά δημιουργικός ενθουσιασμός.

«Δεν νιώθω άγχος, κυρίως ενθουσιασμό. Έχουμε προετοιμαστεί τόσο καλά με την ομάδα και με τον Φωκά, έχουμε μελετήσει τα πάντα και πιστεύω ότι θα γράψουμε πολύ καλά», ανέφερε, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην προετοιμασία που έχει προηγηθεί.