ΑρχικήΔιεθνή
Το Ιράν αποκάλυψε τη πρόταση που απέρριψε ο Τραμπ - Το Ορμούζ, οι εγγυήσεις και τα πυρηνικά

 02.05.2026 - 20:31
Ιρανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η πρόταση της Τεχεράνης που απορρίφθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας.

Ποιες εγγυήσεις ζητά το Ιράν

Με βάση την πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει με εγγύηση ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν ξανά. Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους.

Μελλοντικές συνομιλίες θα διεξαχθούν στη συνέχεια για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων, με το Ιράν να απαιτεί από την Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, ακόμη κι αν συμφωνήσει να το αναστείλει.

«Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις για το πιο περίπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρονται στο τελικό στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο πρόσφορο κλίμα», είπε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εμποδίζει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές από τον Κόλπο εκτός από τις δικές του για περισσότερο από δύο μήνες. Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν τον δικό τους αποκλεισμό πλοίων από ιρανικά λιμάνια.

Απέρριψε την πρόταση ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως «δεν είναι ικανοποιημένος» από την τελευταία πρόταση του Ιράν, χωρίς να λέει με λεπτομέρειες σε ποια στοιχεία της πρότασης εναντιώνεται. «Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσινγκτον έχει πει κατ΄επανάληψη ότι δεν πρόκειται να τελειώσει τον πόλεμο χωρίς μία συμφωνία που θα εμποδίζει διά παντός το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο — αυτός ήταν και ο κύριος στόχος που επικαλέστηκε ο Τραμπ όταν εξαπέλυσε τα πλήγματα τον Φεβρουάριο εν μέσω συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

ΠΗΓΗ: cnn.gr 

 

Υπ. Γεωργίας: Ανοικτά σχέδια €60 εκατ. για επενδύσεις και €7,5 εκατ. για νέους γεωργούς

Πρωταθλήτρια Κύπρου 2025-26 η Ομόνοια Λευκωσίας

Τα είπαν με Μαλά οι κτηνοτρόφοι - Zητούν συνάντηση με ΠτΔ και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

