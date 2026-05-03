Καταγγελία Κύπριας επιβάτιδας κατά γνωστής αεροπορική: «Είμαι 2 μηνών έγκυος και ένιωσα πολύ αναστατωμένη»

ΑρχικήΚοινωνίαΚαταγγελία Κύπριας επιβάτιδας κατά γνωστής αεροπορική: «Είμαι 2 μηνών έγκυος και ένιωσα πολύ αναστατωμένη»
 03.05.2026 - 10:52
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς την Πάφο, το βράδυ της 1ης Μαΐου 2026, σύμφωνα με καταγγελία εγκυμονούσας Κύπριας επιβάτιδας, σε ανάρτηση της, για προσβλητική συμπεριφορά από μέλος του προσωπικού εδάφους κατά τη διαδικασία επιβίβασης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την επιβίβαση στην πτήση των 23:30, όταν της ζητήθηκε να καταβάλει επιπλέον χρέωση ύψους 75 ευρώ για τη χειραποσκευή της, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες διαστάσεις.

Η επιβάτιδα υποστηρίζει ότι επρόκειτο για την ίδια αποσκευή με την οποία είχε ταξιδέψει πέντε ημέρες νωρίτερα από την Κύπρο προς την Αθήνα, χωρίς να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όπως αναφέρει, ζήτησε να της δοθούν γραπτώς οι λόγοι της επιβολής της χρέωσης, ωστόσο –όπως ισχυρίζεται– το αίτημά της απορρίφθηκε.

Η ίδια καταγγέλλει ότι η υπάλληλος αρνήθηκε να της γνωστοποιήσει το όνομά της, ενώ περιγράφει τη συμπεριφορά της ως ειρωνική και επιθετική. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση, της έγινε σύσταση να μετακινηθεί από το σημείο, καθώς «ενοχλούσε τους υπόλοιπους επιβάτες».

Όπως σημειώνει η επιβάτιδα, η κατάσταση προκάλεσε την αντίδραση άλλων ταξιδιωτών, οι οποίοι φέρονται να εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον χειρισμό του περιστατικού, δημιουργώντας ένταση στον χώρο της επιβίβασης.

Η ίδια αναφέρει επίσης ότι κλήθηκε η αστυνομία, με την παρουσία της –όπως επισημαίνει– να συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η υπάλληλος συνέχισε να επιδεικνύει προσβλητική συμπεριφορά ακόμη και παρουσία των αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι βρίσκεται στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της, τονίζοντας ότι η ψυχολογική πίεση που υπέστη ήταν έντονη, παρά το γεγονός –όπως αναφέρει– ότι η ίδια διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια ήπιο και ευγενικό τόνο.

Στην ανάρτησή της, η επιβάτιδα επικαλείται επίσης το νομικό πλαίσιο περί προστασίας της προσωπικότητας, σημειώνοντας ότι η δημόσια εξύβριση και η προσβολή της αξιοπρέπειας συνιστούν παράνομες πράξεις, οι οποίες προστατεύονται τόσο από τον Αστικό Κώδικα όσο και από το Ποινικό Δίκαιο.

 

Η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου μπαίνει στην τελική της φάση, αλλά αντί για καθαρές γραμμές και προβλέψιμα σενάρια, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Η Κύπρος οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με αυξημένο αριθμό κομμάτων και με μια κοινωνία που εμφανίζεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο επιφυλακτική από ποτέ.

