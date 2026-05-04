VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΒΕΡΓΙΝΑ», ο κ. Παναγιώτου παραδέχθηκε ότι δεν διάβασε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενος την παρουσία του στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες ούτε για τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ένα ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι απαντήσεις του προκάλεσαν περαιτέρω ερωτήματα, καθώς σε τοποθέτησή του για την έκθεση της Ε.Ε. που αφορά την Τουρκία, σημείωσε ότι «θέλουμε να είναι στρατηγικός εταίρος η Τουρκία, ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να ασκούμε πίεση».

Την ίδια ώρα, ο Ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση του κόμματός του στο Κυπριακό. Ωστόσο, η ψήφος του υπέρ της σχετικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία ερμηνεύεται ως αποδοχή της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.