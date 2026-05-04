VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»
VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»

 04.05.2026 - 10:02
Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος εμφανίστηκε να μην έχει μελετήσει βασικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΒΕΡΓΙΝΑ», ο κ. Παναγιώτου παραδέχθηκε ότι δεν διάβασε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενος την παρουσία του στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες ούτε για τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ένα ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι απαντήσεις του προκάλεσαν περαιτέρω ερωτήματα, καθώς σε τοποθέτησή του για την έκθεση της Ε.Ε. που αφορά την Τουρκία, σημείωσε ότι «θέλουμε να είναι στρατηγικός εταίρος η Τουρκία, ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να ασκούμε πίεση».

Την ίδια ώρα, ο Ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση του κόμματός του στο Κυπριακό. Ωστόσο, η ψήφος του υπέρ της σχετικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία ερμηνεύεται ως αποδοχή της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για τον τελικό του Κυπέλλου Coca - Cola

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Εκτός ψηφοδελτίου του Κινήματος Κυνηγών ο 38χρονος υποψήφιος που γρονθοκόπησε διαιτητή - «Δεν πρεσβεύει τις Αρχές και τις αξίες μας»

Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας – Άφαντοι οι δράστες

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Σοκ στη Λεμεσό: Έσπασαν παράθυρο αυτοκινήτου και έκλεψαν laptop και iPad – Δείτε φωτογραφία

