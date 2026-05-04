Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 04.05.2026 - 07:43
Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και με συμμετέχοντες τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος αναλαμβάνει ειδικό ρόλο σε Ολομέλεια Συνόδου της κοινότητας - και πέραν της εισαγωγικής ομιλίας - ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί στα καταληκτικά σχόλια.

Τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δράσεις οι οποίες έχουν στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Βρυξελλών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει, επίσης, σε θεματική συζήτηση για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα και οικονομική ασφάλεια, καθώς και σε ξεχωριστές πολυμερείς συναντήσεις για τη Μολδαβία και για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς επαφές με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ως επίσης και επικεφαλής διεθνών οργανισμών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου - Το όνομα που μας θυμίζει μία σπουδαία Κύπρια τραγουδίστρια
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: H Μαντόνα, ο Μέριλιν Μάνσον και η Νατάσσα Θεοδωρίδου ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF, ποια μίμηση κέρδισε το κοινό

 04.05.2026 - 07:35
Επόμενο άρθρο

Η Ρεάλ «καθάρισε» με Βινίσιους την Εσπανιόλ και η στέψη της Μπαρτσελόνα πήρε παράταση

 04.05.2026 - 07:49

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  04.05.2026 - 07:43
Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

  •  04.05.2026 - 06:20
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκινά την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκινά την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

  •  04.05.2026 - 06:32
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»

Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  04.05.2026 - 06:35
Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  04.05.2026 - 07:04
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  04.05.2026 - 07:19
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

  •  04.05.2026 - 06:42
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας

Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας

  •  04.05.2026 - 06:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα