Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Θα έχει συντονιστικό ρόλο σε συζήτηση της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και με συμμετέχοντες τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος αναλαμβάνει ειδικό ρόλο σε Ολομέλεια Συνόδου της κοινότητας - και πέραν της εισαγωγικής ομιλίας - ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί στα καταληκτικά σχόλια.

Τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δράσεις οι οποίες έχουν στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Βρυξελλών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει, επίσης, σε θεματική συζήτηση για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα και οικονομική ασφάλεια, καθώς και σε ξεχωριστές πολυμερείς συναντήσεις για τη Μολδαβία και για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς επαφές με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ως επίσης και επικεφαλής διεθνών οργανισμών.