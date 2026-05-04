Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτη Λευκωσία σήμερα και αύριο Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λευκωσία σήμερα και αύριο Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

 04.05.2026 - 07:30
Στη Λευκωσία σήμερα και αύριο Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Λευκωσία η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, σήμερα συνέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία" οι Υπουργοί Γεωργίας. Υπό την προεδρία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίας Παναγιώτου, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ και για πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Veronika Vrecionová, καθώς και εκπρόσωποι βασικών φορέων του τομέα, μεταξύ των οποίων οι COPA, COGECA και CEJA.

Την Τρίτη 5 Μαϊου, θα γίνει στο Συνεδριακό το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Αλιείας, υπό την προεδρία της κ. Παναγιώτου. Θα συμμετέχουν επίσης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας (PECH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Paulo do Nascimento Cabral.

Θα γίνει συζήτηση για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και για την αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν, η οποία θα παρουσιαστεί από τον κ. Καδή. Οι Υπουργοί της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να προβούν από κοινού σε αποτίμηση της πορείας της πολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα της αλιείας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου - Το όνομα που μας θυμίζει μία σπουδαία Κύπρια τραγουδίστρια
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με προορισμό την Αγγλία και γεμάτες αποσκευές με... δεκάδες κούτες τσιγάρα - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Φωτογραφίες

 04.05.2026 - 07:26
Επόμενο άρθρο

VIDEO: H Μαντόνα, ο Μέριλιν Μάνσον και η Νατάσσα Θεοδωρίδου ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF, ποια μίμηση κέρδισε το κοινό

 04.05.2026 - 07:35
Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  04.05.2026 - 07:43
Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

  •  04.05.2026 - 06:20
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκινά την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκινά την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

  •  04.05.2026 - 06:32
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»

Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  04.05.2026 - 06:35
Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  04.05.2026 - 07:04
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  04.05.2026 - 07:19
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

  •  04.05.2026 - 06:42
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας

Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας

  •  04.05.2026 - 06:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα