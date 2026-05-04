Video: Πολύχρωμα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό: Το φαινόμενο που έγινε viral, πώς το εξηγούν οι ειδικοί
Video: Πολύχρωμα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό: Το φαινόμενο που έγινε viral, πώς το εξηγούν οι ειδικοί

 04.05.2026 - 11:12
Video: Πολύχρωμα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό: Το φαινόμενο που έγινε viral, πώς το εξηγούν οι ειδικοί

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, που μετεωρολογικά είναι γνωστό ως ιριδισμός των νεφών, κατέγραψαν χρήστες της πλατφόρμας Χ στην Ινδονησία, με τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις αναφορές το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαΐου στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όπου κάτοικοι είδαν τον ουρανό να «ντύνεται» με εντυπωσιακές αποχρώσεις.

Στα πλάνα, τα σύννεφα εμφανίζονται να αλλάζουν χρώμα, με αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει ουράνιο τόξο. Πολλοί χρήστες στα social media αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για βίντεο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αρκετοί επιβεβαίωσαν τη γνησιότητά του.

 

Ιριδισμός νεφών, ένα μοναδικό φαινόμενο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ιριδισμός των νεφών προκαλείται όταν το ηλιακό φως περιθλάται και παρεμβάλλεται καθώς περνά μέσα από πολύ μικρά σταγονίδια νερού ή παγοκρυστάλλους στην ατμόσφαιρα. Η ομοιομορφία στο μέγεθος των σταγονιδίων και η κατάλληλη γωνία του φωτός οδηγούν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών χρωμάτων.

Αν και το φαινόμενο δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, απαιτεί συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν καταγράφεται. Η Ινδονησία, λόγω του τροπικού της κλίματος και της υψηλής υγρασίας, προσφέρει συχνά το κατάλληλο περιβάλλον για την εμφάνισή του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας – Άφαντοι οι δράστες

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  04.05.2026 - 07:43
Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

  •  04.05.2026 - 06:20
Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

  •  04.05.2026 - 11:25
Εκτός ψηφοδελτίου του Κινήματος Κυνηγών ο 38χρονος υποψήφιος που γρονθοκόπησε διαιτητή - «Δεν πρεσβεύει τις Αρχές και τις αξίες μας»

Εκτός ψηφοδελτίου του Κινήματος Κυνηγών ο 38χρονος υποψήφιος που γρονθοκόπησε διαιτητή - «Δεν πρεσβεύει τις Αρχές και τις αξίες μας»

  •  04.05.2026 - 09:12
VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»

VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»

  •  04.05.2026 - 10:02
Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας – Άφαντοι οι δράστες

Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας – Άφαντοι οι δράστες

  •  04.05.2026 - 10:55
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Έσπασαν παράθυρο αυτοκινήτου και έκλεψαν laptop και iPad – Δείτε φωτογραφία

Σοκ στη Λεμεσό: Έσπασαν παράθυρο αυτοκινήτου και έκλεψαν laptop και iPad – Δείτε φωτογραφία

  •  04.05.2026 - 09:50

