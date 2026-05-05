Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleVIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»
LIFESTYLE

VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»

 05.05.2026 - 18:03
VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»

Την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη πραγματοποιήσε η Antigoni Buxton που εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla» και δήλωσε πως δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει από συγκίνηση.

Η τραγουδίστρια την Τρίτη 5 Μαΐου σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram, παρουσιάστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό ρούχο με στρας και άνοιγμα στην κοιλιά, στο στάδιο Stadthalle, και ανέφερε πως μόλις συνειδητοποίησε ότι αυτό που ζούσε ήταν πραγματικότητα, βούρκωσε.

Η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.

Η Antigoni Buxton θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση. Ο  Α’ Ημιτελικός, όπου θα εμφανιστεί ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό  του Σαββάτου 16 Μαΐου.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές
VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»
Ολοκαίνουργιο adults only ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του στην Κύπρο - Δείτε που και όσα προσφέρει - Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Ηλία - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του
Τι αλλάζει στα ταξίδια εντός Ευρώπης - Τι ισχύει για τα βιομετρικά δεδομένα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ολοκαίνουργιο adults only ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του στην Κύπρο - Δείτε που και όσα προσφέρει - Φωτογραφίες

 05.05.2026 - 17:45
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στα ΗΑΕ: Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones - Eνεργοποιήθηκε η αεράμυνα

 05.05.2026 - 18:31
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Στο Αμμάν πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης για κρίσιμη Τριμερή – Τι διακυβεύεται πίσω από τις κλειστές πόρτες

Στο Αμμάν πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης για κρίσιμη Τριμερή – Τι διακυβεύεται πίσω από τις κλειστές πόρτες

  •  05.05.2026 - 16:15
Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» και τη Σάντυ: «Ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του» - «Γελοιότητες» οι διαρροές

Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» και τη Σάντυ: «Ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του» - «Γελοιότητες» οι διαρροές

  •  05.05.2026 - 12:00
Αφθώδης πυρετός: «Στον χορό» και άλλες αγροτικές οργανώσεις – Νέο τελεσίγραφο προς την Κυβέρνηση

Αφθώδης πυρετός: «Στον χορό» και άλλες αγροτικές οργανώσεις – Νέο τελεσίγραφο προς την Κυβέρνηση

  •  05.05.2026 - 15:48
Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

  •  05.05.2026 - 19:20
Εγγραφα Κεντρικών Φυλακών: Παρέδωσε 1.116 έγγραφα η Κατηγορούσα Αρχή - Πότε θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις

Εγγραφα Κεντρικών Φυλακών: Παρέδωσε 1.116 έγγραφα η Κατηγορούσα Αρχή - Πότε θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις

  •  05.05.2026 - 14:32
Ολοκαίνουργιο adults only ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του στην Κύπρο - Δείτε που και όσα προσφέρει - Φωτογραφίες

Ολοκαίνουργιο adults only ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του στην Κύπρο - Δείτε που και όσα προσφέρει - Φωτογραφίες

  •  05.05.2026 - 17:45
VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»

VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»

  •  05.05.2026 - 18:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα