VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»

Η τραγουδίστρια την Τρίτη 5 Μαΐου σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram, παρουσιάστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό ρούχο με στρας και άνοιγμα στην κοιλιά, στο στάδιο Stadthalle, και ανέφερε πως μόλις συνειδητοποίησε ότι αυτό που ζούσε ήταν πραγματικότητα, βούρκωσε.

Η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη για αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε.

Η Antigoni Buxton θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση. Ο Α’ Ημιτελικός, όπου θα εμφανιστεί ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

