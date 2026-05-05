Αφθώδης πυρετός: «Στον χορό» και άλλες αγροτικές οργανώσεις – Νέο τελεσίγραφο προς την Κυβέρνηση

ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: «Στον χορό» και άλλες αγροτικές οργανώσεις – Νέο τελεσίγραφο προς την Κυβέρνηση
 05.05.2026 - 15:48
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και με την υπομονή τους να έχει εξαντληθεί οριστικά, οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός και Νέα Αγροτική Κίνηση στέλνουν τελεσίγραφο προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Με κοινή επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, οι οργανώσεις περιγράφουν μια εφιαλτική πραγματικότητα για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λάρνακας, ο οποίος δέχθηκε το πρώτο και ισχυρότερο πλήγμα από την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού.

​Η οργή των παραγωγών ξεχειλίζει, καθώς έχουν ήδη συμπληρωθεί 76 ημέρες από τη θανάτωση των ζώων τους, χωρίς να έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ από τις οφειλόμενες αποζημιώσεις. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι το χρονικό περιθώριο των 90 ημερών που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την πλήρη εξόφληση της αγοραίας αξίας των ζώων πλησιάζει επικίνδυνα στο τέλος του. Πέρα από το ηθικό και οικονομικό βάρος, η συνεχιζόμενη ολιγωρία της κυβέρνησης θέτει πλέον σε άμεσο κίνδυνο ακόμα και την ίδια την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή, αφήνοντας την Κύπρο έκθετη απέναντι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

​Η κατάσταση χαρακτηρίζεται πλέον ως «εκτός ελέγχου», με εκατοντάδες οικογένειες κτηνοτρόφων να έχουν χάσει το σύνολο των εισοδημάτων τους και να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

 

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

  •  05.05.2026 - 12:10
