ΒΙΝΤΕΟ: Σκληρή επίθεση Παπαδόπουλου σε Μιχαηλίδη – «Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε μεταξύ τους»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΔΗΚΟ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε με έντονο πολιτικό στίγμα, συνδυάζοντας αυτοκριτική για χειρισμούς του παρελθόντος με αιχμηρές επιθέσεις προς τον τέως Γενικό Ελεγκτή και επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ παρουσίασε το κόμμα του ως παράγοντα σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό, ξεκαθαρίζοντας τη διαφοροποίησή του από τα λεγόμενα κόμματα διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε αδυναμίες στη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών, σημειώνοντας πως «οφείλουμε να απολογηθούμε στον κόσμο γι’ αυτόν το κενό… ίσως να μην δώσαμε την απαραίτητη έμφαση στα προβλήματα που πιέζουν τους πολίτες».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι οι επιδόσεις της χώρας παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει κανένας απολύτως δείκτης που δείχνει χειροτέρευση…», αποδίδοντας την πορεία αυτή σε δύσκολες αποφάσεις που, όπως είπε, λήφθηκαν με πολιτικό κόστος. Παράλληλα, έκανε λόγο για «μηδενισμό», υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του ΔΗΚΟ υπήρξε καθοριστική ώστε «τα πράγματα σήμερα να μην είναι πολύ χειρότερα».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατηγορώντας τον για πρακτικές αυτοπροβολής που, όπως ισχυρίστηκε, έπληξαν το δημόσιο συμφέρον, ενώ έκανε αναφορά και σε επιλεκτική στάση σε συγκεκριμένα ζητήματα. Απευθυνόμενος παράλληλα στο κίνημα Άλμα, ζήτησε ξεκάθαρες τοποθετήσεις, ειδικά στο Κυπριακό, δηλώνοντας πως «το γεγονός ότι δεν έχει θέση είναι ακόμα χειρότερο…», διερωτώμενος γιατί αποφεύγεται η αξιολόγηση της στάσης του Τάσσου Παπαδόπουλου στο δημοψήφισμα.

Δεν έλειψαν και οι βαριές αιχμές για την περίοδο που ο κ. Μιχαηλίδης βρισκόταν στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, με τον κ. Παπαδόπουλο να μιλά για «υπόγεια συνεργασία» με δημοσιογράφους με στόχο επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους. Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα: «Όταν ένας κρατικός αξιωματούχος θυσιάζει τα συμφέροντα των πολιτών για να αυτοπροβάλλεται, αυτό δεν είναι διαπλοκή;».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα προς το εκλογικό σώμα να στηρίξει τον χώρο του κέντρου, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας «δυσλειτουργικής Βουλής». Όπως είπε, «θα είναι κρίμα να χάσουμε ό,τι κέρδισε ο λαός μας μέσα από θυσίες…», επιμένοντας ότι το ΔΗΚΟ έχει αποδείξει στην πράξη τον ρόλο και τη χρησιμότητά του.

