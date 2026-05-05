ΑρχικήΠολιτική
Στο Αμμάν πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης για κρίσιμη Τριμερή – Τι διακυβεύεται πίσω από τις κλειστές πόρτες

 05.05.2026 - 16:15
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αύριο το πρωί στο Αμμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει το μεσημέρι στην 5η Τριμερή Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας, με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και με τον Διάδοχο του Θρόνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
 
Κατά τις εργασίες της Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής θα γίνει ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της τριμερούς συνεργασίας σε τομείς που έχουν απασχολήσει τον μηχανισμό σε προηγούμενες Συναντήσεις Κορυφής. 
Θα συζητηθούν, επίσης, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.
 
Η συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνέχεια και της Άτυπης Συνόδου ηγετών που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, με τη συμμετοχή περιφερειακών ηγετών, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας. 
Σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενίσχυση και η εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με κράτη της περιοχής που αποτελούν πυλώνες σταθερότητας, όπως η Ιορδανία, είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, για την προώθηση της αποκλιμάκωσης και για τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
 
Η 5η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να επενδύει σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνέχεια και πολιτική αξία. Μέσα από τέτοιους μηχανισμούς, η Κύπρος ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή και ως χώρας που συμβάλλει εμπράκτως στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
 
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Δρ Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

