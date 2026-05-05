Ολοκαίνουργιο adults only ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του στην Κύπρο - Δείτε που και όσα προσφέρει - Φωτογραφίες

Με το ημερολόγιο να έχει πλέον σηματοδοτήσει την επίσημη άφιξη της πιο φωτεινής και πολυαναμενόμενης εποχής, οι μεγαλύτερες μέρες, οι ήπιες νύχτες και η ανεβασμένη θερμοκρασία μάς φέρνουν όλο και πιο κοντά στην ανάγκη για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Κι αν η καλοκαιρινή διάθεση έχει ήδη αρχίσει να φλερτάρει με την ιδέα μίας βουτιάς σε γαλαζοπράσινα νερά ή μίας ολιγοήμερης απόδρασης σε ένα ξενοδοχείο, το Aya Resort, μέλος του ομίλου All&More Hotels and Resorts, έρχεται να γίνει ο απόλυτος προορισμός για μια εμπειρία μοναδική, την οποία αξίζει πραγματικά να ζήσεις.

Εξάλλου, το adults only, πεντάστερο Aya Resort, βρίσκεται σε μία προνομιακή και συνάμα γαλήνια τοποθεσία στην Αγία Νάπα, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του σέβεται απόλυτα το γύρω περιβάλλον, υιοθετώντας αρμονικές γραμμές και φυσικά χρώματα.

Απολαμβάνοντας τις κορυφαίες υπηρεσίες αυθεντικής φιλοξενίας και την πολυπόθητη ιδιωτικότητα στην αγκαλιά ενός υπέροχου χώρου, με τροπικό περιβάλλον, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι το ειδυλλιακό σύμπαν του Aya Resort, ενός από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς στο νησί, βρίσκεται μόλις 33 λεπτά από το αεροδρόμιο της Λάρνακας και οκτώ λεπτά μακριά από το κέντρο της Αγίας Νάπας.

Ένα σύγχρονο καταφύγιο πολυτέλειας όπου το design, η άνεση και η αίσθηση ελευθερίας συνυπάρχουν αρμονικά με την απαράμιλλη ηρεμία, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και απόδρασης.

48 υψηλής αισθητικής suites και bungalows

Εδώ, κάθε χώρος έχει σχεδιαστεί για να σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί όπου πρέπει. Από τα κομψά Overwater Bungalows και τις άμεσες επαφές με το νερό, μέχρι τις Swim-Up Suites που οδηγούν απευθείας στην πισίνα, η εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή που φτάνεις και εξελίσσεται φυσικά, χωρίς προσπάθεια.

Για όσους αναζητούν περισσότερη ιδιωτικότητα, οι Garden Suites με ιδιωτική πισίνα προσφέρουν ένα ήρεμο περιβάλλον μέσα στη φύση, ενώ οι σουίτες του επάνω ορόφου ανοίγουν σε φωτεινούς χώρους με θέα και plunge pools που προσθέτουν μια πιο προσωπική πινελιά χαλάρωσης.

Και για εκείνους που θέλουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό, η υπογραφή του resort, η AYÃ Suite, προσφέρει έναν χώρο όπου η πολυτέλεια αποκτά άλλη διάσταση -ευρύχωρη, ατμοσφαιρική και απόλυτα ιδιωτική, με plunge pool και εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται.

Η τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά σε κάθε λεπτομέρεια: φωτισμός, κλιματισμός, κουρτίνες και υπηρεσίες ελέγχονται εύκολα από το in-room tablet, κάνοντας τη διαμονή απλή, άνετη και απόλυτα προσωποποιημένη.

Η απόλυτη εμπειρία... της πισίνας!



Κι όμως, η εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή. Αρκεί να βρεθείς στην AYÃ Summer Club για να καταλάβεις τι σημαίνει πραγματικά lifestyle στο Aya Resort. Μια εντυπωσιακή έκταση 3.000 τ.μ., τυλιγμένη από τροπικό πράσινο και τιρκουάζ νερά, που λειτουργεί ως η καρδιά του resort αλλά και ως προορισμός από μόνη της.

Εδώ οι μέρες αποκτούν ρυθμό μέσα από DJ sets, signature cocktails και curated bites (από το sushi bar), ενώ επιλογές όπως tipis, floating beds, cabanas και lounge areas μετατρέπουν κάθε στιγμή σε προσωπική εμπειρία χαλάρωσης.

Με το ιδιωτικό νησάκι στο κέντρο της να ξεχωρίζει ως απόλυτο σημείο αναφοράς, η AYÃ Summer Club Pool είναι ανοιχτή και σε επισκέπτες ημέρας με day pass, προσκαλώντας σε να τη ζήσεις ακόμα κι αν δεν μένεις στο resort -από τις 11:00 έως τις 19:00, καθημερινά και με τιμές που αρχίζουν από €20 μόνο. (Δέχεται επίσης κρατήσεις για πάρτι, hens και bachelorette κ.λπ.).

Στο Aya Resort, η ημέρα ξεκινά με πρωινό στο Mãnna Restaurant, με θέα την πισίνα και γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο απλό και το εκλεπτυσμένο. Συνεχίζεται στην ίδια φιλοσοφία χαλάρωσης και εμπειρίας, είτε επιλέξεις να μείνεις στον δικό σου ιδιωτικό χώρο είτε να αφεθείς στην ενέργεια του resort.

Και όταν πέσει το φως, το resort μεταμορφώνεται ξανά σε ένα ήρεμο, ατμοσφαιρικό περιβάλλον όπου το δείπνο, η ησυχία και η αίσθηση απόδρασης γίνονται το απόλυτο σκηνικό.

Το Aya Resort δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία που σε προ(σ)καλεί. Και αξίζει να τη ζήσεις.

ΙΝFO:

AYÃ Resort (μέλος των All&More Hotels and Resorts, allandmorehotels.com), 5-star Resort (Adults Only)

Διεύθυνση: Φιλίνας 31, 5330 Αγία Νάπα

Τηλέφωνο: +357 23300990

Website: www.aya-resort.com

Email: [email protected]

Κρατήσεις: [email protected]

WhatsApp: +35799960700

Με πληροφορίες από checkincyprus.com