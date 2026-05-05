Στην Κύπρο η Λαμπίμπ: Επαφές για διαχείριση κινδύνων πυρκαγιάς και συμπεριληπτική Ευρώπη
Στην Κύπρο η Λαμπίμπ: Επαφές για διαχείριση κινδύνων πυρκαγιάς και συμπεριληπτική Ευρώπη

 05.05.2026 - 14:57
Την Κύπρο θα επισκεφθεί στις 6–7 Μαΐου 2026 η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων της Κομισιόν, Χατζά Λαμπίμπ, με στόχο τη συμμετοχή της σε δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων πυρκαγιάς και την προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Επίτροπος θα συμμετάσχει στο 3ο Ευρωμεσογειακό Εργαστήριο για τους Κινδύνους Πυρκαγιών, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Κομισιόν, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στη διαχείριση κινδύνου πυρκαγιών, τόσο σε επίπεδο δασικών πυρκαγιών όσο και βιομηχανικών περιστατικών, με έμφαση στη διαπίστωση ότι οι πυρκαγιές συνιστούν ολοένα και περισσότερο συστημική περιφερειακή πρόκληση.

Όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις πραγματοποιούνται μετά την υιοθέτηση σχετικής ανακοίνωσης της Κομισιόν για την ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, καθώς και μετά την πρόσφατη έγκριση πρότασης σύστασης του Συμβουλίου για το ίδιο ζήτημα.

Κατά την παραμονή της στην Κύπρο, η Χατζά Λαμπίμπ θα επισκεφθεί επίσης το νέο ευρωπαϊκό Πυροσβεστικό Κέντρο κοντά στην Πάφο, το οποίο ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης. Το Κέντρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ σε δασικές πυρκαγιές και στην ανάπτυξη επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι πρόσφατα αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Τσεχία, επλήγησαν από πυρκαγιές, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της διασυνοριακής και περιφερειακής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Επίτροπος θα συμμετάσχει την Πέμπτη σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την ενδυνάμωσή τους σε μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης θα παρουσιάσει τη διευρυμένη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έως το 2030, η οποία, θα παρουσιαστεί επίσημα στις 6 Μαΐου.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, η κα. Λαμπίμπ θα έχει επαφές με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννη Βαρδακαστάνη, με αντικείμενο τη σημασία της ενδυνάμωσης και της ενίσχυσης της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

DEFEA 2026: Τα εύσημα στην Κύπρο για την αμυντική της στρατηγική – Συναντήθηκε με Δένδια και Κουμπίλιους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Τραμπ: Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο - Οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες τρεις εβδομάδες

