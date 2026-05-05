Μεγάλη αλλαγή στην Revolut μας επηρεάζει όλους - Όλες οι πληροφορίες
Μεγάλη αλλαγή στην Revolut μας επηρεάζει όλους - Όλες οι πληροφορίες

 05.05.2026 - 17:13
Μεγάλη αλλαγή στην Revolut μας επηρεάζει όλους - Όλες οι πληροφορίες

Σύμφωνα με επίσημο ενημερωτικό email, η Revolut αλλάζει τους όρους στους λογαριασμούς Ευέλικτων κεφαλαίων.

Όπως φαίνεται και στο ενημερωτικό email που λάβαμε πριν από λίγη ώρα από τη Revolut, η εταιρία προβαίνει σε σημαντικές αλλαγές στον καλύτερο ίσως καταθετικό λογαριασμό που έχει αυτή τη στιγμή.

Ο λόγος για τα ευέλικτα κεφάλαια, που σου επιτρέπουν να έχεις καταθετικό λογαριασμό και τα χρήματα ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή, να τα κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά με πολύ μεγάλο επιτόκιο.

Τι αλλάζει πλέον με τα ευέλτικα κεφάλαια;

Τα ευέλικτα κεφάλαια, ή αλλιώς ο ευέλικτος καταθετικός λογαριασμός, είναι ο καταθετικός λογαριασμός της Revolut στον οποίο μπορείς να βάλεις χρήματα τα οποία τοκίζονται

Η διαφορά με τους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς των Τραπεζών είναι ως προς το γεγονός ότι τα χρήματα που έχει ο λογαριασμός αυτός επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια.

Σε αμοιβαία κεφάλαια όμως χαμηλού ρίσκου, ενώ η Revolut παρέχει προστασία έως και 22.000 ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα ενημερωτικά έγγραφα που έχει στην εφαρμογή της.

Όπως δείχνει και η φωτογραφία που έχουμε επισυνάψει στο άρθρο μας από τις 14 Μαΐου 2026 όταν θα θελήσεις να πουλήσεις τα ευέλικτα κεφάλαια, δηλαδή να πραγματοποιήσεις ανάληψη από το λογαριασμό η Revolut θα πιστώσει τα χρήματα αυτά στο λογαριασμό σου πριν ολοκληρωθεί η εκαθάριση ακριβώς αυτό καταλαβαίνουμε από τον νέο όρο που προστήθεται και συγκεκριμένα το Άρθρο 6 (Section 6).

Μεγάλη αλλαγή στον καλύτερο καταθετικό λογαριασμό

Πρόκειται ουσιαστικά για μία βελτίωση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους της Revolut, με στόχο τη δική μας διευκόλυνση, όπου η ίδια αναλαμβάνει να προβεί στη διευθέτηση των υπολοίπων σε μια πληρωμή, η οποία θεωρείται η τελική, όπως αναφέρει.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr

