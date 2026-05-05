Σε αυτές τις συσκευές θα σταματήσει να λειτουργεί το WhatsApp σε λίγες ημέρες

Ποια τηλέφωνα δεν θα υποστηρίζουν πλέον το WhatsApp από το 2026;

Η λίστα των συσκευών που θα χάσουν τη συμβατότητα περιλαμβάνει αρκετά δημοφιλή μοντέλα. Στην περίπτωση της Apple, τα iPhone 5, 5c, 5s, 6 και 6 Plus θα σταματήσουν να υποστηρίζονται, ενώ οποιαδήποτε συσκευή με iOS 15.1 ή παλαιότερο δεν θα μπορεί να τρέξει πλέον το WhatsApp.

Στο οικοσύστημα Android, πλήθος μοντέλων θα επηρεαστεί, καθώς η εφαρμογή απαιτεί πιο σύγχρονες εκδόσεις του λειτουργικού για να εξασφαλίσει ομαλή και ασφαλή λειτουργία. Οι χρήστες αυτών των συσκευών θα πρέπει να εξετάσουν την αναβάθμιση του τηλεφώνου τους ή την ενημέρωση του λογισμικού, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα συμβεί ξαφνικά. Αρχικά, ορισμένες λειτουργίες του WhatsApp θα περιοριστούν, μειώνοντας την εμπειρία χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου, η εφαρμογή θα σταματήσει εντελώς να λειτουργεί σε αυτές τις παλαιότερες συσκευές, καθιστώντας αναγκαία τη μετάβαση σε πιο σύγχρονα μοντέλα.

Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια του WhatsApp να βελτιώνει την ασφάλεια και την απόδοση της εφαρμογής, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες απολαμβάνουν τα τελευταία χαρακτηριστικά χωρίς συμβιβασμούς στην προστασία των δεδομένων τους.

Οι συσκευές:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (first generation)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

