Εγραφα Κεντρικών Φυλακών: Παρέδωσε 1.116 έγγραφα η Κατηγορούσα Αρχή - Πότε θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, ανέφερε ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα έχουν αποθηκευτεί σε τρεις ηλεκτρονικούς δίσκους, οι οποίοι περιέχουν, μεταξύ άλλων, χάρτες και αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και επικοινωνίες δικηγόρων με πελάτες που εμπίπτουν στο δικηγορικό απόρρητο, ενώ σημείωσε ότι παρέδωσε σήμερα 1.116 έγγραφα, αυτούσια, προς την υπεράσπιση, από τα 2.900 που δεν παραδόθηκαν προηγουμένως.

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, εξέφρασε έντονες ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία «προτρέχει» και ότι η Κατηγορούσα Αρχή οφείλει να αποδείξει τον ισχυρισμό της, ότι δηλαδή τα εν λόγω έγγραφα κρίνονται διαβαθμισμένα και άρα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 7(4) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, δηλαδή η πρόσβαση σε αυτά ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου, την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, καταθέτοντάς τα αυτούσια στο Δικαστήριο και όχι σε ηλεκτρονική μορφή.

Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης, μετά από σύντομη επισκόπηση μέρους του υλικού που παραδόθηκε από την Κατηγορούσα Αρχή, η υπεράσπιση θεωρεί «απίθανο» τα έγγραφα αυτά να καλύπτονται από τις εν λόγω εξαιρέσεις, ενώ έκανε λόγο για «παρωδία» στη διαδικασία επιθεώρησης και για επιβολή «παράλογων και παράνομων περιορισμών». Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας των σαρωμένων εγγράφων, καθώς σημείωσε ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο έδειξε η αστυνομία δειγματοληπτικά στην υπεράσπιση, ήταν αλλοιωμένο, λόγω του ότι, όπως εξήγησε η αστυνομία, το έγγραφο αυτό είχε χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες σβήστηκαν. «Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που έγινε η υποτιθέμενη διερεύνηση. Δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε σαρωμένα έγγραφα. Ποιος τα σάρωσε, με ποιες οδηγίες; Πώς είναι εμπιστευτικά;» διερωτήθηκε.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής υποστήριξε ότι τα έγγραφα έχουν σαρωθεί χωρίς αλλοιώσεις, ενώ κατά τη σάρωση δόθηκε ξεχωριστός αριθμός σε κάθε έγγραφο. Επίσης, ανέφερε ότι ετοιμάζεται σχετικός πίνακας, ώστε να αιτιολογηθεί για κάθε έγγραφο η επίκληση των εξαιρέσεων του άρθρου 7(4) της Ποινικής Δικονομίας, κρίνοντας ότι η κατάθεση χιλιάδων εγγράφων σε έντυπη μορφή δεν είναι πρόσφορη στο παρόν στάδιο.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε όλους τους συνήγορους υπεράσπισης, οι οποίοι συμφώνησαν με τον κ. Τριανταφυλλίδη, υπέδειξε ότι δεν απαιτείται νέα απόφαση για τα μη αποκαλυφθέντα έγγραφα, καθώς καλύπτονται από την προηγούμενή του απόφαση. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες περί πιθανής παραποίησης, έκρινε ότι τα έγγραφα που θα κατατεθούν ενώπιόν του θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, ενώ έδωσε χρόνο στην υπεράσπιση να προβεί σε επιθεώρηση των πρωτότυπων εγγράφων.

Η Κατηγορούσα Αρχή διευκρίνισε ότι τα πρωτότυπα διαβαθμισμένα έγγραφα βρίσκονται εντός μεγάλου όγκου υλικού (48.432 εγγράφων) και απαιτείται χρόνος για τον διαχωρισμό τους και ως εκ τούτου ζήτησε χρόνο για την προετοιμασία της διαδικασίας επιθεώρησης, ενώ η υπεράσπιση ανέφερε ότι θα χρειαστεί λίγες ημέρες για να τα εξετάσει, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

Η υπόθεση ορίστηκε για αγορεύσεις επί του εκκρεμούντος ζητήματος στις 9 Ιουνίου 2026, στις 9:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην εν λόγω υπόθεση είναι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή κρατικής περιουσίας αναφορικά με 48.432 έγγραφα, κλοπή 370 αρχιτεκτονικών σχεδίων των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και κλοπή 431 αντικειμένων που αφορούν ψηφιακούς δίσκους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες που αφορούν κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός Φυλακών και συγκεκριμένα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Διευκρινίζεται ότι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων.

