Κεραυνός: Τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία εξετάζει το ECOFIN,

ΑρχικήΟικονομία
 05.05.2026 - 14:05
Στην αβεβαιότητα που διαμορφώνεται για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και σε βασικά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις του πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στις Βρυξέλλες, την Τρίτη.

Όπως δήλωσε ο κ. Κεραυνός, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίας, στο Συμβούλιο θα εξεταστεί ο αντίκτυπος των εξελίξεων αυτών στην παγκόσμια οικονομία και πρόσθεσε ότι η συζήτηση αυτή αποτελεί συνέχεια των επαφών που προηγήθηκαν στο Eurogroup, όπου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις, οι συνέπειες και τα πιθανά μέτρα πολιτικής. Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε πως οι Υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στην ημερήσια διάταξη, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι μεταξύ των βασικών θεμάτων περιλαμβάνονται η ενοποίηση των αγορών και το πακέτο εποπτείας, υπογραμμίζοντας ότι, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι αναμένεται να παρουσιαστεί έγγραφο με συγκεκριμένα ερωτήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της συζήτησης μεταξύ των κρατών μελών.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αντιμετώπισης της απάτης όσον αφορά τον ΦΠΑ, εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξει πρόοδος εντός της ημέρας. Σημείωσε ότι το εν λόγω θέμα αφορά τη διευκόλυνση της παρέμβασης της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμφάνισης στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι οι εξελίξεις μεταβάλλονται διαρκώς και απαιτείται στενή παρακολούθηση, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Σε ερώτηση σχετικά με το χρονικό πλαίσιο ενδεχόμενης εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, υπογράμμισε ότι δεν είναι εφικτές ασφαλείς προβλέψεις, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, το Συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει εκτελεστική απόφαση για την έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Δανία. Όπως σημειώνεται, τα σχέδια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Η Προεδρία και η Κομισιόν θα ενημερώσουν το Συμβούλιο για τα βασικά αποτελέσματα της συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G20, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου.

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

