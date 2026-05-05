Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν την ώρα της επίσκεψης παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό στον Λευκό Οίκο, προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος να υπογράψει μια απόφαση σχετικά με το τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία,

Όπως δήλωσε, οι Ιρανοί «το γνωρίζουν» και το παραδέχονται σε ιδιωτικές συνομιλίες μαζί του, ενώ δημόσια παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Παράλληλα, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδυναμώσει καθοριστικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι και δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η δύναμη ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Και τους έχουμε νικήσει κατά κράτος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις πρόσφατες συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ ως «αψιμαχία», επιμένοντας ότι το Ιράν δεν διαθέτει πραγματικές δυνατότητες αντίδρασης.

«Σήμερα φτάσαμε σε ιστορικό υψηλό στο χρηματιστήριο, παρά εκείνη τη μικρή αψιμαχία. Την αποκαλώ αψιμαχία επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Ποτέ δεν είχε. Το ξέρουν».

Κάνουμε «τεράστιες συμφωνίες» με Νότια Κορέα και Ιαπωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Επιπλέον ο Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ συνάπτουν «τεράστιες συμφωνίες» με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Είπε επίσης ότι αναμένει μια θετική συζήτηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Επανέλαβε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός λειτουργεί πολύ καλά και ότι το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία». «Παίζουν παιχνίδια, αλλά αφήστε με να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία» είπε.

