ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόρρητα, μαρτυρίες και αιχμές: Πόρισμα-μαμούθ για το «Κράτος Μαφία» και πυρά Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

 05.05.2026 - 20:34
Δύο χρόνια μετά την έναρξη της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», το εκτενές πόρισμα των περίπου 3.000 σελίδων έχει πλέον παραδοθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησής του από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νάσιας Ιωάννου στο κανάλι «Alpha», η έκθεση των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης, που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη σε ηλεκτρονική μορφή, αποτελεί το αποτέλεσμα 214 συνεδριών και ακροάσεων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης κατέθεσαν 150 μάρτυρες, ενώ συγκεντρώθηκαν 793 τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κρατικές υπηρεσίες. Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή ξεκαθαρίζει πως δεν θα τοποθετηθεί επί της ουσίας του πορίσματος σε αυτό το στάδιο, υπογραμμίζοντας ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση.

Παράλληλα, επιχειρεί να προλάβει αντιδράσεις σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, επισημαίνοντας πως αυτή οφείλεται σε ζητήματα υγείας που αντιμετώπισαν δύο από τους τέσσερις λειτουργούς που συμμετείχαν στην έρευνα.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της εξέλιξης, ο συγγραφέας του βιβλίου, Μακάριος Δρουσιώτης, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για την έκταση και τα πιθανά συμπεράσματα του πορίσματος. Όπως ανέφερε, η μεγάλη έκταση της έρευνας και ο όγκος των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, παραπέμπουν –κατά την άποψή του- σε ζητήματα που ενδέχεται να εγείρουν ποινικές ευθύνες.

Ο ίδιος επανέφερε στο προσκήνιο και την υπόθεση Focus, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ όπως υποστηρίζει σχετίζεται και με περιεχόμενο από το αρχείο μηνυμάτων της λεγόμενης υπόθεσης «Σάντυ».

Αιχμές άφησε και κατά της Αστυνομίας, θέτοντας ερωτήματα για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ειδικότερα, διερωτήθηκε τι θα προκύψει σε περίπτωση που το πόρισμα της Αστυνομίας για την «Σάντυ» έρθει σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας για το «Κράτος Μαφία», υποστηρίζοντας πως ενδεχόμενη προσπάθεια απόδοσης των μηνυμάτων ως πλαστών θα μπορούσε –Εφόσον δεν τεκμηριώνεται– να εγείρει σοβαρά ζητήματα.

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

