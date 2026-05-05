Εξαφανίζονται θέσεις και ακυρώνονται πτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες - Τι να περιμένουν οι επιβάτες

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, ήδη έχουν χαθεί περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα προγράμματα πτήσεων. Συγκεκριμένα, η συνολική χωρητικότητα μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια θέσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ καταγράφηκαν περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων παγκοσμίως.

Εκτόξευση τιμών καυσίμων και γεωπολιτικές εξελίξεις

Η κρίση αποδίδεται κυρίως στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αεροσκαφών, η οποία έχει σχεδόν διπλασιαστεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ντόμινο επιπτώσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απόφαση της Τεχεράνης να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Η διακοπή αυτής της ροής έχει επηρεάσει άμεσα την προσφορά καυσίμων, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) αναφέρει ότι η μέση τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έφτασε τα 181 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα, μετά από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.

Πώς αντιδρούν οι αεροπορικές εταιρείες

Μπροστά στο αυξημένο κόστος, οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε δραστικά μέτρα εξοικονόμησης:

Ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις



Ενδεικτικά, η Lufthansa έχει περικόψει περίπου 20.000 πτήσεις έως τον Οκτώβριο, ενώ η Air France-KLM ακολουθεί αντίστοιχη στρατηγική με σημαντική μείωση χωρητικότητας.

Στην Ασία, η Air China περιορίζει τα εσωτερικά της δρομολόγια, ενώ στη Βόρεια Αμερική η Spirit Airlines έχει προχωρήσει ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας, με την κρίση καυσίμων να αποτελεί βασικό παράγοντα.

Προειδοποιήσεις από την Κομισιόν – Τι να περιμένουν οι επιβάτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τόσο τις αεροπορικές εταιρείες όσο και τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για όλα τα πιθανά σενάρια.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν: «Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο».

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να εκδοθούν οδηγίες που θα περιλαμβάνουν:

μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων

κατευθύνσεις για τα δικαιώματα των επιβατών

τεχνικές προδιαγραφές για τα καύσιμα

Η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών μέσω διυλιστηρίων, ωστόσο το υπόλοιπο εξαρτάται από εισαγωγές – κυρίως από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες κρίσεις.

Ήδη, κυβερνήσεις εξετάζουν έκτακτα μέτρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέπεται πλέον στις αεροπορικές να συνδυάζουν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις σε λιγότερα αεροσκάφη, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι οι πολίτες ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για το καλοκαίρι, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει λόγος πανικού προς το παρόν.

Οι επιβάτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και για αυξημένες τιμές εισιτηρίων, όσο η κρίση καυσίμων παραμένει σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr