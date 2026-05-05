ΑρχικήΔιεθνή
Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Απομακρύνονται τρεις επιβάτες

 05.05.2026 - 21:48
Τρεις άνθρωποι απομακρύνονται από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με κρούσματα χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία για νοσηλεία.

Οι αρχές προχωρούν στην απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος που έχουν νοσήσει, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται αρόδο ανοιχτά της Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην αφρικανική νησιωτική χώρα, Αν Λίντστραντ.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με την έξαρση του χανταϊού και ανακοίνωσε ότι ιατρικό προσωπικό έχει επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ενώ σχεδιάζεται η απομάκρυνση δύο ατόμων από το πλοίο.»

Εκκένωση στο Πράσινο Ακρωτήριο

Μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, οι τρεις επιβάτες θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα στο αεροδρόμιο και από εκεί με ειδική πτήση προς την Ολλανδία για νοσηλεία. Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, ένας από τους ασθενείς είναι Ολλανδός πολίτης.

Πορεία του πλοίου MV Hondius

Tο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είχε αναχωρήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ από την Κυριακή παραμένει αρόδο, καθώς δεν του επετράπη να δέσει στο λιμάνι της Πράια. Μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης, αναμένεται να αποπλεύσει με προορισμό, είτε τα Κανάρια Νησιά, είτε την Ολλανδία.

Αναφορές ΠΟΥ και υγειονομικά δεδομένα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναφέρει ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλοίο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που μπορεί να προκαλέσει οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Η αποχώρηση του πλοίου αναμένεται να γίνει μέσα στη νύχτα, μετά την ολοκλήρωση όλων των υγειονομικών διαδικασιών, σύμφωνα με την Αν Λίντστραντ.

Πηγή: iefimerida.gr

ΠτΔ: Η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις αφορούν όλους μας

Παραλύει εκ νέου η Ριζοελιά - Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

