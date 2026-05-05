Η Apple έκανε αυτό που περιμέναμε χρόνια - Η νέα λειτουργία και τι αλλάζει

 05.05.2026 - 22:30
Το iOS 26.5 επιβεβαιώνει επίσημα την end-to-end κρυπτογράφηση για RCS μηνύματα μεταξύ iPhone και Android, λειτουργία που δοκιμαζόταν από το iOS 26.4.

Η κρυπτογράφηση θα είναι ενεγροποιημένη από προεπιλογή και θα εμφανίζεται με εικονίδιο κλειδαριάς στο Messages.

Η αλλαγή έρχεται μετά από δέσμευση της Apple που χρονολογείται από την πρόσθεση υποστήριξης RCS στο iOS 18.

Το iOS 26.5 επιβεβαιώνει επίσημα την end-to-end κρυπτογράφηση στα RCS μηνύματα μεταξύ iPhone και Android, μια λειτουργία που η Apple είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό και επιτέλους φτάνει σε σταθερή έκδοση.

Τι σημαίνει «κρυπτογράφηση end-to-end» στα RCS

Η end-to-end κρυπτογράφηση σε RCS μηνύματα σημαίνει ότι το περιεχόμενο μιας συνομιλίας μεταξύ iPhone και Android είναι ορατό αποκλειστικά στα δύο άκρα — δηλαδή στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Κανένας τρίτος, ούτε ο πάροχος, ούτε η Apple, δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα στη διαδρομή. Η Apple περιγράφει επίσημα τη νέα λειτουργία ως «End-to-end encrypted RCS messaging (beta) in Messages», διευκρινίζοντας ότι είναι διαθέσιμη με συμβατούς παρόχους και θα διανέμεται σταδιακά.

Πώς θα τη δει ο χρήστης στο κινητό του

Η κρυπτογράφηση θα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο iOS 26.5. Οι χρήστες iPhone μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι είναι ενεργή από τις Ρυθμίσεις, στην ενότητα Μηνύματα και στο υπομενού RCS Messaging. Στην εφαρμογή Messages, ένα εικονίδιο κλειδαριάς θα εμφανίζεται στις συνομιλίες με χρήστες Android που υποστηρίζουν κρυπτογράφηση. Από την πλευρά του Android, το Google Messages θα εμφανίζει τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες με iOS ακριβώς όπως κάνει με άλλους χρήστες Android που χρησιμοποιούν κι αυτοί κρυπτογραφημένο RCS.

Το ιστορικό της λειτουργίας

Η Apple ενσωμάτωσε υποστήριξη RCS από το iOS 18. Η GSM Association, που διαχειρίζεται το πρωτόκολλο RCS, πρόσθεσε υποστήριξη E2EE μεταξύ iOS και Android το περασμένο έτος, με την Apple να δεσμεύεται τότε για ενεργοποίηση σε «μελλοντικές ενημερώσεις λογισμικού». Η λειτουργία ξεκίνησε ήδη από δοκιμές στο iOS 26.4 τον Φεβρουάριο, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στη σταθερή εκείνη έκδοση. Το iOS 26.5 φαίνεται να είναι η έκδοση που τελικά την παραδίδει επίσημα.

 

