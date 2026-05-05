Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο - Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο

Ο δράστης, Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε σήμερα τέσσερις φορές τον Νικήτα Γεμιστό, 21 ετών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του.

Δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την απώλεια του γιου του, Γιώργου, φαίνεται μάλιστα ότι είχε κινηθεί κατά του οδηγού και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Η φονική ενέδρα

Το φονικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης τράκαρε σκόπιμα το αυτοκίνητο του θύματος για να το ακινητοποιήσει. Αμέσως βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους, κατά πληροφορίες μάλιστα ήταν και ο νεαρός οπλισμένος.

Ο δράστης πυροβόλησε τότε τέσσερις φορές στον θώρακα τον 21χρονο, που επιχείρησε να διαφύγει και τον σώριασε στο έδαφος.

Τους πυροβολισμούς κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν στο σημείο, μετέδωσε το Κρήτη TV.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο όπου ΠΑΓΝΗ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου παραδόθηκε, γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε. Οδηγήθηκε στη συνέχεια στην Ασφάλεια Ηρακλείου για τα περαιτέρω.

Το δυστύχημα που έγινε αφορμή για το φονικό

Ένα τραγικό περιστατικό τον Νοέμβριο του 2023 συνέδεε τις δύο οικογένειες.

Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης τραυματίστηκε βαρύτατα όταν το αυτοκίνητο με οδηγό το θύμα του φονικού προσέκρουσε σε στύλο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου και εξέπνευσε 19 ημέρες αργότερα.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

Το neakriti.gr μεταφέρει πάντως πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος ότι δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη ακόμη και με όπλο, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

