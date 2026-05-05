Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο - Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο

 05.05.2026 - 22:55
Σοκ και θλίψη προκαλεί στην Κρήτη η φονική ενέδρα την οποία έστησε 54χρονος στον οδηγό που θεωρούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου του, τρία χρόνια πριν.

Ο δράστης, Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε σήμερα τέσσερις φορές τον Νικήτα Γεμιστό, 21 ετών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του.

Δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την απώλεια του γιου του, Γιώργου, φαίνεται μάλιστα ότι είχε κινηθεί κατά του οδηγού και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Η φονική ενέδρα

Το φονικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης τράκαρε σκόπιμα το αυτοκίνητο του θύματος για να το ακινητοποιήσει. Αμέσως βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους, κατά πληροφορίες μάλιστα ήταν και ο νεαρός οπλισμένος.

Ο δράστης πυροβόλησε τότε τέσσερις φορές στον θώρακα τον 21χρονο, που επιχείρησε να διαφύγει και τον σώριασε στο έδαφος.

Τους πυροβολισμούς κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν στο σημείο, μετέδωσε το Κρήτη TV.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο όπου ΠΑΓΝΗ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου παραδόθηκε, γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε. Οδηγήθηκε στη συνέχεια στην Ασφάλεια Ηρακλείου για τα περαιτέρω.

Το δυστύχημα που έγινε αφορμή για το φονικό

Ένα τραγικό περιστατικό τον Νοέμβριο του 2023 συνέδεε τις δύο οικογένειες.

Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης τραυματίστηκε βαρύτατα όταν το αυτοκίνητο με οδηγό το θύμα του φονικού προσέκρουσε σε στύλο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου και εξέπνευσε 19 ημέρες αργότερα.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

Το neakriti.gr μεταφέρει πάντως πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος ότι δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη ακόμη και με όπλο, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr 

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

Στο Αμμάν πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης για κρίσιμη Τριμερή – Τι διακυβεύεται πίσω από τις κλειστές πόρτες

Απόρρητα, μαρτυρίες και αιχμές: Πόρισμα-μαμούθ για το «Κράτος Μαφία» και πυρά Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Παραλύει εκ νέου η Ριζοελιά - Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι

Εξαφανίζονται θέσεις και ακυρώνονται πτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες - Τι να περιμένουν οι επιβάτες

Διαρροές για «Σάντυ», ομερτά για «Κράτος Μαφία»

Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Απομακρύνονται τρεις επιβάτες

