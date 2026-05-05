VIDEO: H Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο – Τι απόσταση μπορεί να διανύσει

 05.05.2026 - 23:45
Η Τουρκία παρουσίασε στη διεθνή έκθεση αμυντικής βιομηχανίας SAHA Expo τον βαλλιστικό πύραυλο «Yildirimhan», ο οποίος, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα έχει εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «Yildirimhan» φέρεται να μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες από Mach 9 έως Mach 25.

Η αποκάλυψη αυτή σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στο τουρκικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, που ξεκίνησε με τα συστήματα Yildirim και εξελίχθηκε με τον βαλλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Tayfun.

Το Yildirimhan, έστω ως πρόπλασμα, δείχνει πως η σχετική έρευνα και ανάπτυξη κινείται γρήγορα, επιδιώκοντας την αποτροπή αλλά και την επιθετική ικανότητα μεγάλης ακτίνας δράσης, που να μπορεί να καλύπτει όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας. Ακόμη. να τονίσουμε πως τέτοια συστήματα συνδέονται επιχειρησιακά και με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, κάτι βέβαια που η Τουρκία αρνείται πως επιθυμεί.

Στο πρόπλασμα που παρουσιάστηκε πάντως, στο άνω μέρος υπήρχε το όνομα του Κεμάλ Ατατούρκ, ως “υπογραφή” εθνικής ισχύος.

Η SAHA Expo 2026 πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη από τις 5 έως τις 9 Μαΐου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις της τουρκικής αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

