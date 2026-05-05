VIDEO - Τα είδαμε όλα: Σε αυτό το μουσείο έχεις δωρεάν είσοδο αρκεί να... βγάλεις τα ρούχα σου

Το ελβετικό μουσείο προσκάλεσε τους λάτρεις της τέχνης να περιηγηθούν στις γκαλερί του βγάζοντας τα κανονικά ρούχα τους και φορώντας τα μαγιό τους. Όσοι τόλμησαν να ακολουθήσουν τον ασυνήθιστο κώδικα ενδυμασίας είχαν δωρεάν είσοδο, εξοικονομώντας τα συνήθη 25 φράγκα εισιτηρίου, δηλαδη κάτι παραπάνω από 27 ευρώ.

Μερικοί επισκέπτες φόρεσαν ακόμη και σκουφάκια κολύμβησης και περπατούσαν ξυπόλητοι, αφιερώνοντας χρόνο για να κάνουν ηλιοθεραπεία στον κήπο του μουσείου. «Νομίζω ότι είναι αρκετά παράλογο, αλλά στην πραγματικότητα μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα, και το βρίσκω λίγο τολμηρό για ένα μουσείο να οργανώσει κάτι τέτοιο, οπότε σκέφτηκα, "εντάξει, θα παίξω το παιχνίδι και θα έρθω"», σχολίασε ένας επισκέπτης.

Η εκδήλωση που ονομαστηκε «Ημέρα των Λουόμενων» σχεδιάστηκε από τον διάσημο Ιταλό καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν. Συμπληρώσει την τρέχουσα έκθεση έργων του Γάλλου μεταϊμπρεσιονιστή Πολ Σεζάν.

Η διάσημη σειρά «Λουόμενες» του Σεζάν απεικονίζει γυμνές φιγούρες ενσωματωμένες στη φύση, με τα σώματα και το τοπίο να συνυπάρχουν αρμονικά.

Το μουσείο αναφέρει ότι το ασυνήθιστο σκηνικό ανοίγει έναν διάλογο μεταξύ της τέχνης και του θεατή, εισάγοντας μια πινελιά χιούμορ και ελευθερίας.

«Μπορείς να νιώσεις από τους πίνακες του Σεζάν ότι θέλει να εμπνευστεί από τη φύση και να εκθέσει αυτή την οργανική εμπειρία της φύσης, των ανθρώπων. Το να φοράς μαγιό είναι κοντά σε αυτό, γιατί είσαι σχεδόν γυμνός», σχολιάζει μια αρχιτέκτονας, επισκέπτρια της έκθεσης.

Πολλοί συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιδέα καταφέρνει να σπάσει τους παραδοσιακούς συντηρητικους κώδικες των μουσείων. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές ελπίζουν ότι αυτή η παιχνιδιάρικη παρέμβαση θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να βιώσουν την τέχνη με έναν εντελώς νέο τρόπο.

ΠΗΓΗ: Euronews.gr