Παραλύει εκ νέου η Ριζοελιά - Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι

Σε δηλώσεις, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Χοιροκοιτία και διήρκησε μία και πλέον ώρα, ο Νεόφυτος Κασάπης, εκ μέρους του Συνδέσμου «Φωνή των κτηνοτρόφων», είπε πως «διαψευστήκαμε όλοι μας γιατί από την αρχή δεν υπολογίζαμε ότι θα καταφέρουμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο και να έρθει κοντά μας. Απόψε φάνηκε ότι όντως η κτηνοτροφία είναι εδώ, απόψε φάνηκε ότι για 'μας τις νεότερες γενιές δεν έχει χαθεί τίποτε, ούτε για τους μεγαλύτερους, ούτε για τους πατεράδες μας, ούτε για τα παιδιά μας» είπε.

Πρόσθεσε πως «η κτηνοτροφία ήταν, είναι και θα υπάρξει στην Κύπρο. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα πάμε δυναμικά σε διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, και είμαστε σίγουροι» είπε ότι όλοι θα δουν «κάτι πολύ μεγάλο και σωστό που θα αντιληφθεί όλος ο κόσμος».

Κληθείς να αναφέρει ποιες ώρες θα γίνει η διαμαρτυρία, ο κ. Κασάπης απάντησε πως «δυστυχώς κάποιοι μας απαγόρευσαν τα χρονοδιαγράμματα, με τις χθεσινές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις τους. Δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα και αυτό που θα γίνει την Παρασκευή στις 11 το πρωί, θα είναι κάτι πολύ δυναμικό και αναλόγως θα κινηθούμε».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα διασφαλιστεί ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος από τη διαμαρτυρία, απάντησε ότι «όλα τα μέλη και όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται, σέβεται και εκτιμά κάθε άλλο πολίτη που κυκλοφορεί στην Κύπρο. Δεν θέλαμε, ούτε θέλουμε να ταλαιπωρηθεί κανένας και να είναι όλοι σίγουροι ότι η διαμαρτυρία δεν είναι μόνο για 'μας, δεν είναι μόνο για την κτηνοτροφία, είναι για όλους».

Πρέπει, συνέχισε «όλοι να καταλάβουν ότι η κτηνοτροφία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του πυλώνα της οικονομίας της Κύπρου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο», γιατί, όπως εξήγησε «την προηγούμενη φορά έγιναν ορισμένα πράγματα που ούτε εμείς θέλαμε να γίνουν. Τώρα είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι και είμαι σίγουρος ότι θα είναι στο πλευρό μας».

Σε ερώτηση πώς θα διαφέρει η διαμαρτυρία της Παρασκευής από τις προηγούμενες, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί και πάλι στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, ο κ. Κασάπης απάντησε πως «θα τα δείτε όλα στην πορεία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ