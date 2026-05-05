ΑρχικήΠολιτική
ΠτΔ: Η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις αφορούν όλους μας

 05.05.2026 - 21:24
Η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς και ανακριβείς ειδήσεις και η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αφορούν όλους, υπογράμμισε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση της συλλεκτικής έκδοσης «ΔΑΛΙΝΕWS», την Τρίτη, στη Λευκωσία.

Τον χαιρετισμό του Προέδρου ανέγνωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η έκδοση, η οποία συγκεντρώνει ύλη της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS» από το 2011 έως το 2024, «αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για την περιοχή Ιδαλίου και για όσους ενδιαφέρονται να ανατρέξουν στην περίοδο εκείνη».

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο Τύπος, σημειώνοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές πιέσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του και την ποιότητα της δημοκρατίας.

«Ως κυβέρνηση αναγνωρίζουμε χωρίς καμία παρέκκλιση το δικαίωμα του Τύπου να ελέγχει, να κρίνει και να σχολιάζει. Η κριτική, όταν θεμελιώνεται σε επιχειρήματα, είναι καλοδεχούμενη και συμβάλλει στη βελτίωσή μας», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον έντυπο Τύπο μέσω οικονομικής ενίσχυσης προς εκδότες και διανομείς, στη βάση κριτηρίων και με διαφάνεια, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων.

«Η σημερινή εκδήλωση προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα, καθώς η ευφορία για την παρουσίαση ενός βιβλίου επισκιάζεται από την αναστολή της κυκλοφορίας μιας εφημερίδας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εξαφανίζονται θέσεις και ακυρώνονται πτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες - Τι να περιμένουν οι επιβάτες

Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Απομακρύνονται τρεις επιβάτες

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Στο Αμμάν πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης για κρίσιμη Τριμερή – Τι διακυβεύεται πίσω από τις κλειστές πόρτες

  •  05.05.2026 - 16:15
Απόρρητα, μαρτυρίες και αιχμές: Πόρισμα-μαμούθ για το «Κράτος Μαφία» και πυρά Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

  •  05.05.2026 - 20:34
Παραλύει εκ νέου η Ριζοελιά - Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι

  •  05.05.2026 - 22:02
Εξαφανίζονται θέσεις και ακυρώνονται πτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες - Τι να περιμένουν οι επιβάτες

  •  05.05.2026 - 21:00
Διαρροές για «Σάντυ», ομερτά για «Κράτος Μαφία»

  •  05.05.2026 - 20:45
Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

  •  05.05.2026 - 19:20
Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Απομακρύνονται τρεις επιβάτες

  •  05.05.2026 - 21:48

