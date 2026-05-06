Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου



Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες, προσθέτοντας ότι «αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου».





Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό,

τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια,

και την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα