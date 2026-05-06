Ανδρέας Αποστόλου: Με οκτώ πρόσωπα της κοινωνίας στο πλευρό του κατέθεσε την υποψηφιότητά του – «Κανένας Μόνος» το κεντρικό μήνυμα

Η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρώπων δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, αποτυπώνει τη φιλοσοφία της πολιτικής του προσέγγισης, που βασίζεται στη σύνδεση με την κοινωνία, την εμπειρία της καθημερινότητας και τη μετατροπή προσωπικών αγώνων σε συλλογικές διεκδικήσεις.

Η συνέχεια μιας διαδρομής Τα τέσσερα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό του Ανδρέα Αποστόλου είχαν υπογράψει και την υποψηφιότητά του στις Ευρωεκλογές του 2024, δημιουργώντας μια σαφή συνέχεια και συνέπεια στην πορεία του.

Πρόκειται για τη Χρύσω Καζαντζή, πολύτεκνη μητέρα τετραδύμων, με την οποία αναπτύχθηκε ισχυρός δεσμός μέσα από κοινές δράσεις για τη στήριξη της οικογένειας, τη Δώρα Χωραΐτου, ενεργό μέλος της Europa Donna και του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου, η οποία έχει δώσει τη δική της μάχη με τον καρκίνο, τη Χαρά Θωμά, μητέρα παιδιού με αναπηρία και ενεργή στη διεκδίκηση δικαιωμάτων για τις οικογένειες ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τη Χριστούλα Λαΐνα Αλεξάνδρου, πρόσωπο με μακροχρόνια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον Ανδρέα. Οι νέες στηρίξεις – πρόσωπα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα

Στο πλευρό του Ανδρέα Αποστόλου βρίσκονται σήμερα και τέσσερα νέα πρόσωπα, τα οποία προτείνουν και υπογράφουν την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές Εκλογές. Η Στέφανη Θεοφάνους, μητέρα παιδιού με αναπηρία που έδωσε μάχη με τη λευχαιμία, με την οποία συνδέθηκε βαθιά μέσα από τη δύσκολη εμπειρία του Παιδοογκολογικού.

Ο Ανδρέας Παπαλλάς, αρχιτέκτονας και ένας από τους βασικούς συντελεστές της προσπάθειας για τη δημιουργία της πανεπιστημιακής σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, με ενεργό ρόλο και στο ΕΤΕΚ σε ζητήματα ανάπτυξης της πόλης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης πορείας που σέβεται τον χαρακτήρα της.

Ο Χρήστος Μισός, παγκόσμιος πρωταθλητής τυφλός τοξοβόλος, με τον οποίο συνδέθηκε μέσα από τον κοινό τους αγώνα για την ανάδειξη της σημασίας της ισότητας και της ουσιαστικής στήριξης των αθλητών με αναπηρία. Και η Έλενα Τουλούπη, που βίωσε την ανάγκη μετακίνησης στο εξωτερικό για μεταμόσχευση του συζύγου της και συνδέθηκε στενά με τον Ανδρέα μέσα από τον κοινό αγώνα για τη στήριξη των οικογενειών που βρίσκονται σε αντίστοιχες δύσκολες συνθήκες.

Από τις προσωπικές ιστορίες στις πολιτικές παρεμβάσεις. Κοινό χαρακτηριστικό των οκτώ αυτών προσώπων είναι ότι οι εμπειρίες τους συνδέονται άμεσα με βασικές θεματικές της πολιτικής δράσης του Ανδρέα Αποστόλου: υγεία, κοινωνική πρόνοια, οικογένεια, αναπηρία, εκπαίδευση και ανάπτυξη της Επαρχίας Λάρνακας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ανθρώπους που δεν περιορίστηκαν στην προσωπική τους δοκιμασία, αλλά μετέτρεψαν την εμπειρία τους σε ενεργό συμμετοχή και διεκδίκηση, συμβάλλοντας και στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων τα τελευταία χρόνια.

«Κανένας Μόνος» ως πολιτική θέση Η υποψηφιότητα του Ανδρέα Αποστόλου επιχειρεί να αναδείξει ένα διαφορετικό πολιτικό αφήγημα, στο οποίο στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι και οι πραγματικές τους ανάγκες. Το μήνυμα «Κανένας Μόνος», το οποίο συνοδεύει διαχρονικά την πορεία του, αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα από αυτές τις συνεργασίες, αναδεικνύοντας μια πολιτική προσέγγιση που επιδιώκει τη σύνδεση της κοινωνίας με τη λήψη αποφάσεων.

Η επίσημη υποβολή της υποψηφιότητας πραγματοποιήθηκε σήμερα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας προεκλογικής πορείας που, όπως δηλώνεται, θα συνεχίσει να στηρίζεται σε πραγματικές ιστορίες, κοινωνικές ανάγκες και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.