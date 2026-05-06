Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - «Έφαγαν» χιλιάδες ευρώ από 60χρονο

 06.05.2026 - 10:47
Η Αστυνομία διερευνά νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού, από δράστες που αποστέλλουν μηνύματα που εμφανίζονται ότι προέρχονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας – ΓΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε καταγγελία στο ΤΑΕ Πάφου, σύμφωνα με την οποία 60χρονος έλαβε στις 28 Απριλίου 2026, μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, με εμφανιζόμενο αποστολέα δήθεν το ΓΕΣΥ. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι, το προφίλ του στο ΓΕΣΥ χρειάζεται αναβάθμιση και τον παρέπεμπε σε διαδικτυακή σελίδα.

Ο παραπονούμενος επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου του ζητήθηκε να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού, δήθεν για πληρωμή χρηματικού ποσού, ώστε να του επιτραπεί να προχωρήσει στην αναβάθμιση του προφίλ του. Αφού καταχώρησε τα στοιχεία, οι δράστες απέσπασαν από τον τραπεζικό του λογαριασμό, χρηματικό ποσό ύψους 48000 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης δεν θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).

Γενικότερα, καλείται το κοινό όταν λαμβάνει μηνύματα με ηλεκτρονικούς συνδέσμους  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να προχωρεί σε επαλήθευση μέσω των γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των οργανισμών ή εταιρειών που ενδεχομένως να εμπλέκονται.

Επίσης να μην αναφέρουν  ή καταχωρούν σε άγνωστες ιστοσελίδες προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.     

Επιπρόσθετα, συστήνεται όπως σε περίπτωση που πολίτες έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους, μέσω τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή παράνομης χρήσης τους.

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

​Το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει της 24ης Μαΐου χτυπά «κόκκινο», καθώς σήμερα οριστικοποιείται το κάδρο της μεγάλης εκλογικής μάχης για την ανάδειξη της νέας Βουλής. Από τις 9:00 το πρωί, τα βλέμματα στρέφονται στα κέντρα υποβολής υποψηφιοτήτων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους ανεξάρτητους υποψηφίους να περνούν το κατώφλι των Εφόρων Εκλογής βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Μείνετε συντονισμένοι στο ThemaOnline για να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τον παλμό της ημέρας:

