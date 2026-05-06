ΑρχικήΕλλάδα
Αναστάτωση σε νηπιαγωγείο μετά την εμφάνιση φιδιών - «Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο»

 06.05.2026 - 12:21
Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τα δύο περιστατικά εμφάνισης φιδιών στο 4ο Νηπιαγωγείο Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο του σχολείου και τρομοκρατήθηκε. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση, με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας σκούπα.

Ωστόσο, το φαινόμενο επαναλήφθηκε, καθώς μόλις λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην απομάκρυνσή του.

Τι λένε γονείς

Γονείς μαθητών εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών τους, επισημαίνοντας ότι ο προαύλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται ουσιαστικά μέσα σε δασική περιοχή, με τη βλάστηση να είναι πυκνή και τα χόρτα ακούρευτα.

«Ο προαύλιος χώρος του σχολείου είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν γίνει ενέργειες για να κοπούν, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μέσα σε έξι ημέρες δύο φίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας μιλώντας στην ιστοσελίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημειώνουν οι ίδιοι, το γεγονός ότι πρόκειται για νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες στο πάτωμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης.

«Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο κοιμούνται με στρώμα κάτω στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε τον δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε κοπή των χόρτων γύρω από το σχολείο», πρόσθεσε η ίδια γονέας.

Οι γονείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τον δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου

Με το ίδιο κοστούμι των Ευρωεκλογών εμφανίστηκε ο Φειδίας: Σύμπτωση ή μήνυμα; Δείτε φωτογραφίες

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

​Το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει της 24ης Μαΐου χτυπά «κόκκινο», καθώς σήμερα οριστικοποιείται το κάδρο της μεγάλης εκλογικής μάχης για την ανάδειξη της νέας Βουλής. Από τις 9:00 το πρωί, τα βλέμματα στρέφονται στα κέντρα υποβολής υποψηφιοτήτων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους ανεξάρτητους υποψηφίους να περνούν το κατώφλι των Εφόρων Εκλογής βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Μείνετε συντονισμένοι στο ThemaOnline για να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τον παλμό της ημέρας:

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

  •  06.05.2026 - 08:55
Έφορος Εκλογών: «Πολλές ενστάσεις για υποψηφίους - Εξετάζονται τα προσόντα»

  •  06.05.2026 - 10:50
Εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα σε σακούλι στο Δικαστήριο Λεμεσού

  •  06.05.2026 - 11:58
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου

  •  06.05.2026 - 12:14
Νέα αναβολή στην υπόθεση Ησαΐα-Βαρνάβα - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

  •  06.05.2026 - 12:27
Έκλεψε την παράσταση με… λουκούμια: Η κίνηση που συζητήθηκε στις υποψηφιότητες - Τους κέρασε για να τους «γλυκάνει» - Δείτε το βίντεο

  •  06.05.2026 - 10:09
Παραίτηση «βόμβα» σε κυπριακό κανάλι - Φεύγει μετά από 20 χρόνια γνωστή δημοσιογράφος

  •  06.05.2026 - 11:51

