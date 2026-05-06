Αναστάτωση σε νηπιαγωγείο μετά την εμφάνιση φιδιών - «Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο»

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο του σχολείου και τρομοκρατήθηκε. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση, με την καθαρίστρια του νηπιαγωγείου να απομακρύνει το φίδι χρησιμοποιώντας σκούπα.

Ωστόσο, το φαινόμενο επαναλήφθηκε, καθώς μόλις λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην απομάκρυνσή του.

Τι λένε γονείς

Γονείς μαθητών εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών τους, επισημαίνοντας ότι ο προαύλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται ουσιαστικά μέσα σε δασική περιοχή, με τη βλάστηση να είναι πυκνή και τα χόρτα ακούρευτα.

«Ο προαύλιος χώρος του σχολείου είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν γίνει ενέργειες για να κοπούν, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μέσα σε έξι ημέρες δύο φίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά γονέας μιλώντας στην ιστοσελίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημειώνουν οι ίδιοι, το γεγονός ότι πρόκειται για νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες στο πάτωμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης.

«Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο κοιμούνται με στρώμα κάτω στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε τον δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε κοπή των χόρτων γύρω από το σχολείο», πρόσθεσε η ίδια γονέας.

Οι γονείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τον δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

