Υπέβαλαν υποψηφιότητες στην Κερύνεια: Τον πρώτο λόγο ο Δήμος Γεωργιάδης, μάχη στο ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ διεκδικούν την τρίτη έδρα.

Από πλευράς ΔημοκρατικούΣυναγερμού (ΔΗΣΥ), προβάδισμα φαίνεται να καταγράφει ο Δήμος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ και της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, με τη νυν βουλεύτρια Ρίτα Σούπερμαν να ακολουθεί σε μικρή απόσταση.

Στο ΑΚΕΛ, η αναμέτρηση εξελίσσεται σε «μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ του Αβράαμ Λουκά, Αντιδημάρχου Πάνω Πολεμιδιών, και της Αναστασία Χάσικου, καθηγήτριας και δημοτικής συμβούλου Λακατάμιας.

Την τρίτη έδρα φαίνεται να διεκδικούν με αξιώσεις τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ, με την τελική έκβαση να αναμένεται να κριθεί κατά την τρίτη κατανομή, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Συνολικά, τρεις υποψήφιοι από κάθε κόμμα διεκδικούν τις τρεις διαθέσιμες έδρες, σε μια εκλογική μάχη που αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον.