ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα ειρήνη, αλλιώς θα ξεκινήσουμε πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς

 06.05.2026 - 16:17
Με νέα ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν, συνδέοντας άμεσα την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή με την αποδοχή των όρων που, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Στην ίδια ανάρτηση, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά», προσθέτοντας πωςθα είναι «πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί - κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση - τότε η ήδη θρυλική επιχείρηση «Επική Οργή» θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, τότε οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και έντονοι από πριν».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

 

Εκλογικός αναλυτής: «Ιστορικής σημασίας οι βουλευτικές - Φαίνεται πως το σύστημα κλείνει τον κύκλο του»

Παρασκήνιο - Βουλευτικές 2026: Φεστιβάλ υποψηφιοτήτων με φούξια μικρόφωνα, σκυλιά και… μελισσοκόμους

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

