Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα ειρήνη, αλλιώς θα ξεκινήσουμε πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Στην ίδια ανάρτηση, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά», προσθέτοντας πωςθα είναι «πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».

«Αν το Ιράν συμφωνήσει



«Αν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί - κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση - τότε η ήδη θρυλική επιχείρηση «Επική Οργή» θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, τότε οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και έντονοι από πριν».

