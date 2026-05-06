Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ, όχι πραγματικότητα», λέει η Τεχεράνη για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου
ΔΙΕΘΝΗ

«Λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ, όχι πραγματικότητα», λέει η Τεχεράνη για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου

 06.05.2026 - 17:40
«Λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ, όχι πραγματικότητα», λέει η Τεχεράνη για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου

Αμφιβολίες για το δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασαν Ιρανοί αξιωματούχοι, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο απέχει από την πραγματικότητα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαϊ, χαρακτήρισε το προτεινόμενο σχέδιο «λίστα επιθυμιών των Αμερικανών και όχι πραγματικότητα».

Σε αιχμηρή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζαΐ δήλωσε: «Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν σε έναν χαμένο πόλεμο όσα απέτυχαν να πετύχουν στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Το Ιράν έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο. Αν δεν υποχωρήσουν και δεν παραχωρήσουν τις απαραίτητες υποχωρήσεις, ή αν οι ίδιοι ή οι υποτακτικοί τους επιχειρήσουν οποιαδήποτε πρόκληση, θα απαντήσουμε με σκληρό και λυπηρό τρόπο».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαϊ, σχολίασε επίσης το δημοσίευμα του Axios, δηλώνοντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από την Τεχεράνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρακτορείο Fars επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία νέα ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της Δύσης χαρακτηρίζονται ως «κατασκευασμένες ειδήσεις» που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από το Axios και το Reuters εκτιμάται ότι αποσκοπούν κυρίως στον επηρεασμό των διεθνών αγορών, και ιδιαίτερα στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, παρά στην αποτύπωση πραγματικών εξελίξεων στο πεδίο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραίτηση «βόμβα» σε κυπριακό κανάλι - Φεύγει μετά από 20 χρόνια γνωστή δημοσιογράφος
Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές
Τέσσερα κουταβάκια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στη Λεμεσό: Έκκληση από το καταφύγιο - Δείτε φωτογραφίες
Παρασκήνιο - Βουλευτικές 2026: Φεστιβάλ υποψηφιοτήτων με φούξια μικρόφωνα, σκυλιά και… μελισσοκόμους
Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις

 06.05.2026 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

 06.05.2026 - 17:50
Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

  •  06.05.2026 - 16:54
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Mετά την Τριμερή στην Ιορδανία, μεταβαίνει στα ΗΑΕ - Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Mετά την Τριμερή στην Ιορδανία, μεταβαίνει στα ΗΑΕ - Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

  •  06.05.2026 - 18:08
Παρασκήνιο - Βουλευτικές 2026: Φεστιβάλ υποψηφιοτήτων με φούξια μικρόφωνα, σκυλιά και… μελισσοκόμους

Παρασκήνιο - Βουλευτικές 2026: Φεστιβάλ υποψηφιοτήτων με φούξια μικρόφωνα, σκυλιά και… μελισσοκόμους

  •  06.05.2026 - 16:35
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Ξέσπασε πιστή για χρεώσεις για μνημόσυνα και γιορτές σε εκκλησία στην Κύπρο: «Ο Χριστός κάνει αυξήσεις;» - Πληρωσε 14 ευρώ για δύο ονόματα

Ξέσπασε πιστή για χρεώσεις για μνημόσυνα και γιορτές σε εκκλησία στην Κύπρο: «Ο Χριστός κάνει αυξήσεις;» - Πληρωσε 14 ευρώ για δύο ονόματα

  •  06.05.2026 - 15:06
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές

Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές

  •  06.05.2026 - 17:12
Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις

Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις

  •  06.05.2026 - 17:30
Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

  •  06.05.2026 - 17:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα