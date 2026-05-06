Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 μεμονωμένους/ες υποψήφιους/ες.

Δείτε αναλυτικά όλους τους υποψηφίους για τις Βουλευτικές ανά επαρχία και κόμμα

Επαρχία Λευκωσίας

Έχουν υποβληθεί συνολικά 261 υποψηφιότητες από 18 κομματικούς συνδυασμούς και 4 μεμονωμένους/ες ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.

180 υποψηφιότητες ή ποσοστό 69% αφορούν άνδρες και 81 υποψηφιότητες ή ποσοστό 31% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 257 υποψήφιοι

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα



Βαρένυκ Νεοκλέους Ολένα

Ζαβρός Ανδρέας

Κουρέας Αντρέας

Κωνσταντίνου Κώστας

ΑΚΕΛ

Στεφάνου Στέφανος

Ανδρέου Μαρίνα

Αργυρίδης Μάριος

Δαμιανού Άριστος

Ευαγόρου Ελένη

Θωμά Θωμάς

Κούλας Σεβήρος

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνου Χριστίνα

Λουκαΐδης Γιώργος

Ματσάς Ορέστης

Πολυκάρπου Χάρης

Τριμιθιώτη Μαριλένα

Χαραλάμπους Βάκης

Χατζηανδρέου Άντρη

Χατζηπαύλου – Λιασή Αυγή

Χριστοφίδης Χρίστος

Χρυσάνθου Κωνσταντίνα

Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα

Άκρο – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός

Ντε Πέτρο Τσελεστίνα

ΆΛΜΑ

Μιχαηλίδης Οδυσσέας

Βασιλείου Ιωάννα

Ηλία Στυλιανή

Ιερείδης Μιχάλης

Ιωάννου Χριστίνα

Καμινάρα Ανδρούλλα

Κοκκίνου Παρασκευή (Βούλα)

Κυπριανίδης Κωνσταντίνος

Κυπριανού Αναστασία

Κυπριανού Κύπρος

Κυριάκου Δημήτρης

Νικηφόρου Μιχάλης

Παναγίδου Σταύρια

Παντελίδης Μιχάλης

Πιτσιάλη Γεωργία (Γιούλα)

Σπάστρης Μιχάλης

Στυλιανού Μάριος

Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Χατζηνικολάου Πέτρος

Άμεση Δημοκρατία

Γεωργίου Μαρίνα

Γιασουμή Γιασουμής

Γιώρκας Μηνάς

Δαμιανού Ιωάννης

Θεράποντος Μάριος

Ιωάννου Λάμπρος

Κωστανιάν Μπάρετ

Λαούρης Γιάννης

Λουκά Νίκος

Μιτέλλα Έλενα

Μιχαήλ Μιχάλακης

Νικολάου Ραφαήλ

Παναγή Μάριος

Παναγιώτου Φειδίας

Πίγκας Ανδρέας

Πορτοκαλίδης Κύπρος

Σοφοκλέους Μόνικα

Σταύρου Μάριος

Χρυσάνθου Λοΐζος

ΒΟΛΤ

Αποστολίδης Αλέξανδρος

Ατταλίδου Αλεξάνδρα

Βασιλείου Σοφία

Βελάρης Χαρίλαος

Βρυωνίδης Φρίξος

Δημητριάδου Χριστοδουλίδου Ροδούλα

Δρουσιώτης Μακάριος

Θεοχαρίδου Δέσποινα

Καραγιάννης Αχιλλέας Νικόλαος

Κίτης Μιχάλης

Κωνστάντη Κώστα

Νικολάου Βασίλης

Ξάνθου Έφη

Παύλου Σάββας

Σοφοκλέους Ανδρομάχη

Τιρκίδης Ιωάννης

Τρύφων Νικόλας

Χαραλάμπους Χάρις

Χριστούδια Γκουμούσκουτ Άντρη

Δημοκρατική Αλλαγή

Κληρίδης Χρίστος

Κληρίδης Αλέξανδρος

ΔΗΠΑ

Αβρααμίδου Έλενα

Αντωνίου Ελευθέριος

Βραχίμη Έλενα

Γιαπάτος Φίλιππος

Κλεάνθους Μαρίνος

Κυπριανού Άννα

Κυπριανού – Χατζηστυλλή Κυπρούλλα

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

Μιραλλάης Τάκης

Νεοφύτου Γιώργος (Κόκος)

Νέστορος Νέστορας

Νικολάου Θεά

Πενηνταέξ Γιώργος

Στεφάνου Στέφανος

Σωφρονίου Κρίστοφερ (Κρις)

Τρυφωνίδης Αλέκος

Χαπεσιάν Άρι

Χίνης Κωνσταντίνος

Χρυσοστόμου Ελένη

ΔΕΚ

Ιωάννου Άγγελος

Κασσιανίδης Σταύρος

Κολιού Ελένη

Μαυρίκιος Μάριος

Παπαριστοτέλους Ελένη

Προκοπίου Προκόπης

Πρωτοπαπάς Σωτήρης

Σαββίδης Αλέξιος

Σισμάνη Χρυστάλλα

Χαραλάμπους Γεώργιος

Χρίστου Κυπριανός

ΔΗΚΟ

Παπαδόπουλος Νικόλας

Αλαμπρίτης Σταύρος

Γεωργίου Ανδρέας

Γεωργίου Κ. Βασίλειος

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα

Ευτυχίου Μάριος

Ιερείδης Μιχάήλ

Κορτάς Κώστας

Κουσούλου Μαρία

Παλαόντας Στέλιος

Παντελίδης Χρύσης

Παπαδοπούλου Έλενα

Παπαπέτρου Χρίστος

Προδρόμου Άντρη

Σάββα Παναγή Αγγελική

Σαββίδης Σάββας

Σολωμού Γιώργος

Φούλη Βερόνικα

Φράγκου Αντωνία

ΔΗΣΥ

Ανθούση Αναστασία

Δημητρίου Μ. Δημήτρης (Βουλευτής)

Δημητρίου Σ. Δημήτρης (Τέως Υπαρχηγός Αστυνομίας)

Ζαμπάς Νεόφυτος

Ηλία Μάριος

Κουρουσίδης Πόλυς

Κούσιου Χατζηδημητρίου Έλενα

Κωνσταντίνου Ανδρέας

Μανίταρας Ζαχαρίας

Μελετιές Χριστάκης

Μουντουκκος Κωνσταντίνος

Ορφανίδου Σάβια

Πάλλης Χρήστος

Παμπορίδης Γεώργιος

Παύλου Τίνα

Πετρίδης Χαράλαμπος

Τσάτσου Θεόδωρος

Χριστοφόρου Χριστόφορος

Χρυσάνθου Γιώργος

ΕΔΕΚ

Αθανασίου Χαράλαμπος

Αντωνίου Ειρήνη

Ευσταθίου Χριστίνα

Ηλία Μάριος

Λεβέντης Μάριος

Μανουσάκη Κυριακή

Μαρκίδης Λευτέρης

Μελέτης Θεόδωρος

Μίρης Ανδρέας

Νεοφύτου Μικαέλλα

Ξενοφώντος Ξένιος

Πική Λουκία

Σολομωνίδης Μορφάκης

Τσιανάκκας Μάριος

Χαννίδης Μάριος

Χριστοδούλου Πάμπος

Χριστοδούλου Σοφία

Χριστοδούλου Τάκης

Χριστοφορίδης Απόστολος

ΕΛΑΜ

Χρίστου Χρίστος

Αγαπίου Χριστίνα (Τίνα)

Αντωνίου Σωτήρης

Γεωργιάδου Ρούλα

Γεωργίου Αλέξανδρος

Διονυσίου Ανδρούλλα (Άντρη)

Ιωάννου Θ. Παύλος

Καΐρινος Χαράλαμπος

Κέμιτζη Ελισάβετ (Λίζα)

Κουντουρέσιης Πέτρος

Κυπριανού Φοίβος

Παπαχαραλάμπους Ανδρέας

Πελεκάνος Μάριος

Πλάτου Ιάκωβος

Πουλλικκάς Μάριος

Σπανός Σάββας

Στυλιανού Λευκή

Στυλιανού Στυλιανός (Στέλιος)

Χατζησυμεού Παναγιώτης

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

Αυγουστή Θεοδόσης

Βραχίμη Αδάμος

Γερολεμίδης Μάριος

Διαμαντόπουλος Στέλιος

Θεοδώρου Ελευθέριος (Λευτέρης)

Καμιντζής Σταύρος

Κυριάκου Γιώργος

Κωνσταντινίδου Γεωργία

Μακκουλής Πέτρος

Μενελάου Χριστίνα

Νικολάου Σωκράτης

Ξενοφώντος Μάριος

Παύλου Παύλος

Πέτρου Ιάκωβος

Πιερεττής Παύλος

Πολυβίου Αντώνης

Σάββα Σάββας

Χαραλάμπους Παναγιώτης

Χατζηπαναγή Αρτέμης

Κίνημα Οικολόγων

Αριστοτέλους Χαράλαμπος

Γιάγκου Άδωνις

Δανιηλίδης Βαλέριος

Δημητρίου Σταυρούλα

Θεοφάνους Ανδρέας

Karahan Oz

Κόλα Μαρία

Λουκά Νικολέττα

Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα

Μενελάου Μιχάλης

Οικονόμου Γιάννος

Πετρίδου Στέλλα

Σακαδάκη Αλεξία

Ταλιώτης Παναγιώτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία

Τσιμίλλης Κυριάκος

Χατζηστυλλή Αικατερίνη (Κατερίνα)

Χρήστου Βιργινία

Χρίστου Ανδρέας

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Αφαντίτη Μαρία

Ιωάννου Λεωνίδας

Ιωάννου Ξένιος

Παπαδόπουλος Κίκκος

Χατζηχριστοφόρου Μαρία

Σήκου Πάνω

Δουλαππάς Μιχάλης

Κορνιώτης Μάριος

Κυπριανού Κυπρούλλα

Κωνσταντινίδης Άγγελος

Κωνσταντινίδου Άρτεμις

Λαζάρου Ανδρέας

Λαμπριανίδου Γεωργία

Μαυρομάτης Αλέξης

Παναγή Παναγιώτης

Παρρής Πλούταρχος

Πασιάς Σοφοκλής

Πεττεμερίδης Φειδίας

Τορναρίτης Χριστόφορος

Τσαγγάρης Ανδρέας

Φιλίπ Τορναρίτου Ραμόνα

Χριστοδούλου Αδάμος

Πράσινο Κόμμα

Ανδρέου Κυριάκος

Αμίρ Καλάλη Σεγιέτ Δάτης

Θεοδοσιάδου Μαρία

Λεβέντη Απολλωνία

Μακρής Κώστας

Μαλέκκος Κώστας

Παπαπέτρου Δημήτρης

Στυλιανού Στέλιος

Χατζηπαύλου Νικόλας

Ανεξάρτητοι

Κατσή Ιφιγένεια

Μακρίδης Αλέξης

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος

Τενίζης Μάριος

Επαρχία Λεμεσού

Έχουν υποβληθεί συνολικά 167 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς και 3 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους.

120 υποψηφιότητες ή ποσοστό 71.9% αφορούν άνδρες και 47 υποψηφιότητες ή ποσοστό 28.1% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 164 υποψήφιοι

ΔΗΣΥ

Ιορδάνου Ονησίφορος

Καραϊσκάκης Γιώργος

Κουνούνης Μιχάλης

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας

Περικλή Λευτέρης

Ριαλά Αγγελική

Στυλιανού Αντώνης

Τσιάκκιρος Λευτέρης

Τσιρίδου Φωτεινή

Τσολάκης Αντώνης

Φελλάς Μιχάλης

ΕΔΕΚ

Γεωργίου Ανδρομάχη

Δημητρίου Δήμητρα

Κωνσταντίνου Άδωνις

Κωνσταντίνου Λάκης

Λυσάνδρου Λύσανδρος

Μετζίτικος Νίκος

Νεοκλέους Αγγέλα

Πιττάκαρας Πάρης

Ραντζιμπάεβ Νταμίρ

Στυλιανού Γιάννος

Τσιάκκας Γεώργιος

Χατζηκλεάνθους Νικόλας

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Αθανασίου Μαριάννα

Παπαμωησέως Γεώργιος

ΔΗΚΟ

Βακανάς Χρίστος

Δημοσθένους Αρετή

Καραγιαννάς Φλωρέντζος

Κούρτουλλου Παναγής (Πανίκος)

Λεωνίδου Πανίκος

Μιχαήλ Μάριος

Νικολαϊδης Ντίνος

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Τσολάκη Ευανθία (Εύη)

Χόππας Κώστας

Χρυσοστόμου Μάριος

Χρυσοστόμου Παντελής

ΑΚΕΛ

Αχιλλέως Αχιλλέας

Γαβριήλ Λάκης

Γεωργίου Αντώνης

Ιωάννου Αργεντούλα

Καυκαλιάς Μιχάλης

Μιχαηλίδου – Χρίστου Φωτεινή

Νικολάου Μαρίνα

Στέλιου – Νικολάου Μέλανη

Χατζηστυλή Γιώργος

Χρίστου Δανάη

Χρίστου Εφραίμ

Ψαράς Απόστολος

ΕΛΑΜ

Αθανασιάδης Ζαχαρίας

Αλεξάνδρου Αλέξης

Ανωγυριάτης Πόλυς

Γεωργίου Κωνσταντίνος

Γλυκύ Νάταλυ

Μεφέρη Ευθυμία (Έφη)

Παμπόσκης Κωνσταντίνος

Παναρέτου Πανάρετος

Παστελλά Μαρία

Στυλιανού Ανδρέας

Στυλιανού Περικλής

Χαμπουλάς Ευγένιος

ΔΗΠΑ

Αχιλλέως Ελένη

Βασιλείου Χάρις

Κλεάνθους Ηλιάνα

Κουμή Ειρηναίος (Ρένος)

Μιχαήλ Λοΐζος

Σολωμού Αβραάμ

Σταύρου Ηλίας Σταύρος

Σταύρου Σταύρος

Στυλιανού Μάριος

Τόνιτς Νικόλας

Τσάππας Ιωάννης

Χριστοδούλου Χρίστος

ΒΟΛΤ

Απαρίσιο Ντιέγκο Αρμάντο

Βάσκες – Χατζηλύρα Πενέλοπε

Γρηγορίου Ανδρέας

Λιμνάτη Μελίνα

Λοίζου – Παρράς Πάνος

Νικολαϊδου – Σπίβακ Πανδώρα

Ονουφρίου – Χριστοδούλου Φρύνη

Σκέντερ Μαρία

Σουτζής Ανδρέας

Χατζηνικολάου Αλέξης

Χατζηχριστοφή Παναγιώτης

Χριστοφή Νίκη

Κίνημα Οικολόγων

Διαμαντίδου Μαρία

Ιωαννίδης Άκης

Κορομπίντσεβα Όλγα

Κρίδη Μαρία

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Ντίνος)

Μαυρίκιος Αντρέας

Μοδέστου Χρίστος

Νικολαϊδης Ζήνωνας

Παπαβασιλείου Σταμάτης

Παπαδούρης Σταύρος

Πιερίδου Μόνικα

Τάλλης Μιχάλης

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

Αλκιβιάδης Φοίβος

Ηλία Ανδρέας

Ιωάννου Τώνια

Κανναουρίδης Μάριος

Λοϊζου Αλέκος

Νικολαϊδης Μιχάλης Λούκας

Πασιάς Βίκτωρας

Σωκράτους Δάφνη

Ττοππούζης Πρόδρομος

Χαραλάμπους Έκτορας

Χαραλάμπους Κρίτωνας

ΔΕΚ

Θεμιστοκλέους Ανδρέας

Κωνσταντινίδης Παναγιώτης

Μηνάς Πέτρος

Πρωτοπαπάς Δημήτρης

Στυλιανού Γεώργιος

Σωτηρίου Ανδρέας

Χαραλάμπους Νίκος

Δημοκρατική Αλλαγή

Αγαθοκλέους Αγγελική

Γεωργίου Λευτέρης

Θεοχαρίδης Γιώργος

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Αριστείδου Αριστείδης

Βλασόβα Ιουλία

Έλληνα Μαρία

Κανγκελίδης Γιούρι

Κατσουνωτού Βικτώρια

Κυριάκου Μελίνα

Noureddine Salah El Dine

Στέλιου Αριστόδημος

Στυλιανού Δημήτριος

Στυλιανού Στέλιος

Χριστοφή Ιωάννου Ανδρέας

Χριστοφή Κωστάκη Ανδρέας

ΑΛΜΑ

Άπτελ Μάλακ Ντάνιελ

Αργυρού Αλέκος

Γκροζντάνοβσκα Μπόρκα

Ευαγγέλου Νεοφύτα

Θεοδωρίδης Νεόφυτος

Παπαδόπουλος Μιλτιάδης (Μίλτος)

Παπαμιλτιάδους Παρασκευή (Σκεύη)

Παρασκευά Μιχάλης

Συμεού Στέλλα

Τσιπής Ανδρέας

Χαγουίλα Έτμοντ

Χειμωνίδης Ανδρέας

Πράσινο Κόμμα

Αχιλλέως Μάριος

Άμεση Δημοκρατία

Αντωνίου Κωστάκης

Θεμιστοκλέους Αβραάμ

Ιωάννου Κλεονίκη

Κλεοβούλου Ανδρέας

Λοϊζου Μαρία

Νικολάου Σωτήρης

Σούγλης Δημήτρης

Σοφοκλέους Παναγιώτης

Τσίτσης Γιάννης

Φωτίου Φώτης

Χατζησταύρου Δήμητρα

Χολαστού Μάριος

Σήκου Πάνω

Ανδρέου Σάββας

Γεωργίου Ευθύμιος

Ιγνατίου Γεώργιος

Λούτσιου Νέλλη

Φραγκεσκίδου Άννα

Χαραλάμπους Χριστόφορος

Χριστοδούλου Λυσιμάχη

Χρίστου Έλεν

Ανεξάρτητοι

Ροτσίδης Χριστάκης,

Σταύρου Λουκάς

Χριστοδούλου Χριστόδουλος

Επαρχία Λάρνακας

Έχουν υποβληθεί συνολικά 76 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς.

50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 65.8% αφορούν άνδρες και 26 υποψηφιότητες ή ποσοστό 34.2% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 76 υποψήφιοι

ΔΗΣΥ

Αννίτα Δημητρίου

Στάλω Βωνιάτη

Θεολόγου Μανώλη Άντρεα

Πρόδρομος Αλαμπρίτης

Αργυρός Ευαγγέλου

Ευριπίδης Φράγκος

ΕΔΕΚ

Αντώνης Αντώνη

Βασιλείου Χρίστος

Κοραής Στυλιανός

Λευκαρίτης Σάββας

Μαλαχουρίδης Αχιλλέας

Χαραλάμπους Χαράλαμπος

Κίνημα Οικολόγων

Βιολάρη Κατερίνα

Ευαγγέλου Ιωάννης

Ηρακλέους Χαράλαμπος

Ιωσηφίδης Χρίστος

Παράσχου Λίζα

Νικολάου Πατάτα Αλεξία

ΔΗΚΟ

Αποστόλου Ανδρέας

Δημητρίου Δημήτριος

Τζίμης Διομήδους Νικόλας

Λύτρας Κώστας (Ντίνος)

Πουτζιουρής Ζαχαρίας

Σταυρινοπούλου Τ. Γεωργία

ΑΚΕΛ

Ξιούρουππα Πανίκκος

Πασιουρτίδης Ανδρέας

Στυλιανού Μάριος

Τζιωνή Ελένη

Χαραλάμπους Φωτεινή

Χριστοδούλου Πωλίνα

ΕΛΑΜ

Βαλεντίνος Αλαμάνγκος

Άντρη Χριστοδούλου

Αντρέας Καδής

Ζήνωνας Μιχαηλίδης

Στέλιος Πασιουρτίδης

Σωτήρης Ιωάννου

ΔΗΠΑ

Χρίστος Καραβίας

Γιώργος Κούμα

Αλέξης Κουννάς

Δέσποινα Ξενιτίδου

Δέσποινα (Δέσπω) Παπαδοπούλου

Κωστάκης Πίπονας

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

Ναθαναήλ Ανδρουλα (Τούλα)

Χρίστος Καραγιάννης

Ηράκλεια Ηρακλέους

Αντώνης Παττίχης

Παρασκευάς Θεοφάνους

Κασιουρής Κυριάκος

ΒΟΛΤ

Μιχάλης Καλοπαίδης

Γεώργος Θεοφάνους

Αλέξανδρος Χριστοφόρου

Αντώνης Παπαγεωργίου

Μαργαρίτα Γεωργιάδου

Άννα Λισένγκο

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Αλεξάνδρα (Αλεξία) Χατζηχριστοφόρου

ΔΕΚ

Ελένη Μιχαήλ (Λένα)

Όμηρος Γεωργίου

Γεώργιος Ιωακείμ

ΑΛΜΑ

Παναγιώτης Φάνης Ευαγγελίδης

Πέτρος Ζαρούνας

Στέλιος Λιπέρης

Μαρία Λοϊζου

Μαρία Πελιβανίδη

Κωνσταντίνα Πλυσή

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Ανδρέας Χαραλάμπους

Μαρίνα Προυσακόβα

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Φοίβος Δουκανάρης

Βασίλειος Θρασυβούλου

Στέφανος Χριστοδούλου

Νεκταρία Κωνσταντινίδου

Γεωργία Πέτρου

Κυριάκος Κυριάκου

Σήκου Πάνω

Χομένκο Άννα

Μάριος Αντωνίου

Σωτήρης Χρίστου

Πράσινο Κόμμα

Λοίζος Σπύρου

Επαρχία Πάφου

Έχουν υποβληθεί συνολικά 67 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους.

50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 74.6% αφορούν άνδρες και 17 υποψηφιότητες ή ποσοστό 25.4% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 65 υποψήφιοι

ΑΚΕΛ

Θεοφάνους Μαριέλλα

Νικολάου Ανδρέας

Σαββίδης Νίκος

Σκούρου Γιώργος

Φακοντής Βαλεντίνος

ΔΗΣΥ

Γεωργίου Γιώργος

Καρσεράς Κωνσταντίνος

Κουππάρης Σωτήρης

Κωνσταντίνου Νικολέττα

Πάζαρος Χαράλαμπος

ΔΗΚΟ

Ιωάννου Νατάσα

Κωνσταντινίδου Άντρη

Σαββίδης Χρύσανθος

Σίμου Κυριάκος

Σκορδής Πανίκος

ΕΔΕΚ

Δημητρίου Βάσο

Θεοδώρου Βάσο

Καραγιάννη Παναγιώτη

Στεφάνου Μελίνα

Στυλιανάκη Πέτρο

ΔΗΠΑ

Αμβροσιάδης Ευκλείδης

Ανδρέου Κεσούρης Ανδρέας

Μαυράκη Κυριακή

Χαριλάου Χαρούλλα

Χρυσάνθου Θάνος

ΕΛΑΜ

Γρηγορίου Χαράλαμπος

Θεοχάρους Γιώργος

Μιχαήλ Μιχάλης

Παπαδημήτρης Δημήτρης

ΒΟΛΤ

Αγρότης Γιάννης

Δίας Πέτρος

Ησαίας Ευαγόρας

Παύλου Δέσπω

Στυλιανίδου Άννα

ΔΕΚ

Γεωργίου Νάταλη

Κυριάκου Κυριακή

Χαραλαμπίδης Μάριος

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

Αβραάμ Ευάγγελος (Άκης)

Θεοδώρου Στυλιανός

Μόσκοβου Αιμίλιος

Ρούσου Ρόσκος Στέφανος

Στυλιανού Στέλιος

Πράσινο Κόμμα

Θεογνωσία Θεοδώρου

ΑΛΜΑ

Δημητρίου Γαβριήλ

Καλαιντζίδου Ελλάδα

Κωμοδρόμος Χ. Χριστάκης

Νεοφύτου Μάριος

Χαραλάμπους Πολύβριος (Πόλυς)

Άμεση Δημοκρατία

Έλληνας Σάββας

Μπάρος Δημήτρης

Παλιός Νίκος

Σιαηλής Ανδρέας

Στόκκος Φειδίας

Σήκου Πάνω

Γιαννακού Ιωάννα

Ζαννούπας Σάββας

Ξιναρή Στέφανος

Παρασκευαίδης Ιάκωβος

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Μιχαήλ Ανδρέας

Μιχαηλίδου Ναταλία

Κίνημα Οικολόγων

Ανδρέου Ταμένου Ειρήνη

Ευλαβής Ανδρέας

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Σταυρινίδης Φάνης

Χουσσείν Μπισσάρα

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Καουσλιάδης Αλέξης

Ανεξάρτητοι

Κυριάκος Σάββα

Ανδρέας Ευστρατίου

Επαρχία Αμμοχώστου

Έχουν υποβληθεί συνολικά 141 υποψηφιότητες από 18 κομματικούς συνδυασμούς.

100 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70.9% αφορούν άνδρες και 41 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29.1% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 141 υποψήφιοι

ΔΗΣΥ

Γεωργίου Νίκος

Καϊμακλιώτη Μαργαρίτα

Κάρουλλας Γιώργος

Κουμή Δημήτρης

Λιασίδης Παύλος

Λυσανδρίδης Γιώργος

Μαούρης Παναγιώτης

Μάρκου Πάρις

Μιχαήλ Χρίστος

Σιάμαρος Ανδρέας

Χατζηγεωργίου Γιώργος

ΑΚΕΛ

Γαβριήλ Γιαννάκης

Γερολέμου Αναστασία

Κέττηρος Νίκος

Κουκουμάς Γιώργος

Κουννής Ανδρέας

Κωνσταντίνου Καλαθάς Κώστας

Νικολάου Φλώρος

Παρασκευά Κωνσταντίνα

Σιαπάνης Ιωάννης (Γιάννης)

Σοφοκλέους Νικολέτα

Χατζηγεωργίου Σταύρου

ΕΛΑΜ

Αντρέου Απόστολος

Γαβριήλ Καλλισθένη

Κάστανου Ζαφείρω

Κορυτσά Μαρία

Κούρτη Νεφέλη

Κωνσταντίνου Αλέξιος (Αλέξης)

Νικολάου Δημήτρης

Παπαγιάννης Λίνος

Σάββα Ιωάννης

Φλουρέντζου Μάριος

Χατζηγεωργίου Λίνος – Ιωάννης

ΔΗΚΟ

Ανδρέου Λένος

Γιακουμή Μιχάλης

Ευθυμίου Έλενα

Καραγιώργης Γιάννης

Κκονέ Έλενα

Κουλίας Ζαχαρίας

Ματθαίου Μαρίνος

Πελαγία Σόλια

Πιερή Αδαμαντία

Σενέκης Χρίστος

Χαραλάμπους Βάσος

ΔΗΠΑ

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Αντρέας Βραχίμης

Μιχάλης Ζηντίλης

Θεόδωρος Θεοδώρου

Ιωακείμ Ιωακείμ

Νίκος Κίμωνος

Χαράλαμπος Κούμουρος

Ελισσαίος Κουρτέλλας

Ντάνιελ Κωνσταντίνου

Σέργιος Σεργίου

Ιζαμπέλλα Τάκκα

ΕΔΕΚ

Ανδρέου Γιώργος

Γιόκκα Παντελίτσα

Δημητρίου Στέκα Άντρη

Δρουσιώτη Ραφαέλλα

Ιακώβου Αλεξία

Κάκκουρας Ανδρέας

Μιχαήλ Μιχάλης

Πικής Κώστας

Πιττάκαρας Ανδρέας

Χριστοφή Πέτρος

Χρίστου Χρύσανθος

Άμεση Δημοκρατία

Αδάμου Χρήστος

Αναστασίου Αναστάσιος (Τάσος)

Αρμενάκη Σάββας

Βαρνάβα Κυπριανός

Βαρωσιώτης Ανδρέας (Άντης)

Καζάνος Ανδρέας

Κωνσταντινίδη Νταϊάνα

Μενελάου Ελένη

Παπαχριστοφόρου Στυλιανός

Πατσιάς Δημήτρης

Φλουρέντζου Νικόλας

Άλμα

Αμβροσίου Χριστάκης

Βασιλείου Θωμάς

Δρουσιώτου Θεοδουλίτσα (Λίτσα)

Θεριστή Μαρία

Κεσίδη Όλγα

Μαλακτού Αγγέλα

Μαύρου Βασίλειος

Φιλίππου Μαρίου

Φοίβου Στέλιος

Φωτιάδη Λιάννα

Χαραλάμπους Αντώνης

ΒΟΛΤ

Γιώτα Αυξεντίου Ιωαννίδου

Ευγενή Ζωσίμοβ

Πιέρος Κάρουλλας

Αρτέμιος Μιχαήλ

Βάσος Οικονόμου

Ιόλη Παραλίκη Κυθραιώτου

Άλκης Σαρρής

Στέλιος Στυλιανού

Σώτος Σύζινος

Μιχάλης (Κίττος) Χρίστου

Ιάκωβος Ψάλτης

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Μανδρίτη Νικολέτα

Χρυσόπουλος Κωνσταντίνος

Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία

Αποστόλου Απόστολος

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα

Σήκου Πάνω

Βαρδάκη Ζήνα

Σάββας Βουτήρου

Ιεροδιακόνου Γεωργάκης

Κυριακούδης Χριστάκης

Κωνσταντίνου Μάριος

Παναγιώτου Δέσπω

Παράσχου Αντώνης

Πέτρου Άγγελος

Πράσινο Κόμμα

Λοίζου Μάριος

Κίνημα Ενωμένων Κυνηγών

Αντωνίου Ανδρέας

Βραχίμης Ζήνων

Γεωργίου Γεώργιος

Καλλή Ζωή

Λίλη Αννίτα

Προδρόμου Νικόλαος

Σέργη Σέργης

Μάρκος Τράγκολας

Χαμπή Μάριος

Χατζηαναστάση Ανδρέας

Χριστοφή Αργύρης

Κίνημα Οικολόγων

Βουτούρης Πέτρος

Ηλιάδης Γεώργιος

Κυριάκου Κυριάκος

Μιχαήλ Χρύσω

Παναγή Παρουσία

Παράσχου Μιχάλης

Πιτσιλλίδης Μιχαλάκης

Σάββα Χρύσω

Σταύρη Χατζηγιάννη Ευανθή (Εύη)

Χατζηγέρου Παντελάκης

Χρίστου Μυριάννα

Δημοκρατική Αλλαγή

Σουρουλλά Μαρίνα

ΔΕΚ

Αναστασίου Αντώνιος

Αντωνίου Μαρίνα

Κυριάκου Ρολάνδος

Παντελίδης Λουκάς

Παυλίδου Βερόνικα

Χάρη Δημήτρης

Επαρχία Κερύνειας

Έχουν υποβληθεί συνολικά 41 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς.

29 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70.7% αφορούν άνδρες και 12 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29.3% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 41 υποψήφιοι

ΔΗΣΥ

Ρίτα Σούπερμαν

Δήμος Γεωργιάδης

Βασίλης Κουμέττου

ΕΔΕΚ

Μάριος Κύρου

Μάριος Λεωνίδου

Πανίκος Πάρπας

ΔΗΠΑ

Πωλίνα Σολωμού

Μιχάλης Σκορδής

Χρίστος Χατζηχριστοδούλου

ΕΛΑΜ

Πόλα Βασιλείου Χριστοφίδου

Κυριάκος Δρουσιώτης

Γιώργος Τοούλας

ΑΚΕΛ

Αβραάμ Λουκά

Αναστασία Χάσικου

Κωστάκης Κωνσταντίνου

ΔΗΚΟ

Αδάμος Ασπρής

Δημήτρης Μηνά

Νικηταράς Ανδρέας

ΑΛΜΑ

Γρηγόρης Νεοκλέους

Κατερίνα Παπαραδαμάνθους

Νικολέτα Χριστοδούλου

ΒΟΛΤ

Νατάσα Ιωάννου

Σίλεια Μακφέρσον Ποτούδη

Σπυρούλα Μαυρομμάτη

Άμεση Δημοκρατία

Κωνσταντίνος Κυπριανού

Νίκος Μαυρομμάτη

Κυριάκος Κωμοδρόμος

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

Αντωνάκης Γιασεμή

Λουκάς Αυγουστή

Σταύρος Σταύρου

Σήκου Πάνω

Γιώργος Μιχαηλίδης

Πωλίνα Ιωσήφ

ΔΗΜΑΛ

Σάββας Πέτρου

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»

Φοίβος Ιάκωβος

ΔΕΚ

Μάριος Αντωνίου

Ελένη Χριστοφή.

Πράσινο Κόμμα

Χρυσοβαλάντης Ττάμπατας

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Χαράλαμπος Χρυσάνθου

Κίνημα Οικολόγων

Γρηγόριος Ευάγγελου

Στάλλω Φουντούκια

Ντίνος Χριστοδουλίδης

Οι υποψηφιότητες των Θρησκευτικών Ομάδων

Θρησκευτική ομάδα Μαρωνιτών

Μάριος Μαυρίδης

Πέτρος Νακούζη

Θρησκευτική Ομάδα Λατίνων

Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη

Θρησκευτική Ομάδα Αρμενίων

Βαρτκές Μαχτεσιάν