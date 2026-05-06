Εκλογικός αναλυτής: «Ιστορικής σημασίας οι βουλευτικές - Φαίνεται πως το σύστημα κλείνει τον κύκλο του»

Εκτίμησε ότι πλέον θα εισέλθουμε σε ένα νέο κομματικό σύστημα και μία νέα Βουλή όπου θα έχουμε μεν μεγάλα κόμματα, αλλά δεν θα υπάρχουν κυρίαρχες παρατάξεις, θα υπάρχουν πιο πολλά κόμματα και πιο πολλά μεσαία κομματα.

Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές και στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι πολλοί είναι νεαροί ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του Συντάγματος για την ελάχιστη ηλικία υποψηφιότητας.

Είναι πολύ σημαντικό, ανέφερε, η δημοκρατία να είναι συμπεριληπτική για όλες τις ιδέες.

Ο λαός έχει συσσωρρευμένη εμπειρία εκλογών

Σημειώνοντας ότι πρόκειται για την 14η φορά από το 1960 που διεξάγονται γενικές εκλογές για τη Βουλή, είπε ότι ως κοινωνία έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία βουλευτικών εκλογών και αυτό είναι δείγμα ότι ωριμάζουμε μέσα από αυτή την εμπειρία.

"Πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι οι Κύπριοι έχουμε εμπειρία εκλογών από το 1883, συνεπώς παρά το ότι είμαστε ένα νεοσύστατο κράτος ως πολίτες, ως κοινωνία, έχουμε μακρά δημοκρατική εμπειρία. Αυτό το λέω για να επισημάνω ότι μέσα από αυτή την ιστορική εξέλιξη είμαστε ευτυχώς σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε εκλογές, να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση σε συνθήκες δημοκρατικού διαλόγου, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις έξω από τα όρια της δημοκρατίας και αυτό είναι μία κατάκτηση για την κοινωνία μας και πρέπει να την αναδεικνύουμε", τόνισε.

Πρόσθεσε ότι "ζήσαμε εποχές κατά τις οποίες η εκλογική αντιπαράθεση συνοδευόταν με αιματηρές συγκρούσεις, με βία. Αυτά τα αφήσαμε πίσω μας και είναι πολύ σημαντικό".

Θετικό το ότι έχουμε πολλούς υποψήφιους

"Εχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους, αυτό είναι θετικό. Οι εκλογές, η δημοκρατία θέλουν συμμετοχή και θέλεις πρώτα από όλα υποψήφιους, συνδυασμούς, κόμματα και πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέτουν τον εαυτόν τους στη διάθεση της δημοκρατίας και να τους ευχηθούμε δύναμη, υπομονή και επιτυχία", ανέφερε.

Πολλοί νέοι υποψήφιοι μετά την τροποποίηση του Συντάγματος

Υπενθυμίζοντας ότι μέχρι το 2019 το όριο ηλικίας για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές ήταν τα 25 χρόνια, είπε ότι μετά την τροποποίηση του Συντάγματος το ελάχιστο όριο είναι τα 21 έτη.

"Έπειτα και από αυτή την τροποποίηση έχουμε πάρα πολλούς νεαρούς υποψήφιους κάτω των 25 χρόνων, κάτω των 30 χρόνων, και πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά είναι παιδιά με περιεχόμενο, με προσόντα, με λόγο. Υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογοι ανθρώποι και αυτό είναι θετικό, παρήγορο και αισιόδοξο για τη δημοκρατία" είπε ο κ. Πρωτοπαπάς στο ΚΥΠΕ.

Το ίδιο ιστορική η αναμέτρηση με εκείνη του 1981

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα, εξέφρασε τη θέση ότι αυτή η αναμέτρηση ίσως να είναι το ίδιο ιστορική όπως εκείνη του 1981.

"Είναι πιθανόν αυτή η αναμέτρηση να είναι το ίδιο ιστορικής σημασίας όπως ήταν οι βουλευτικές εκλογές του 1981 που ήταν οι πρώτες εκλογές μετά τον Μακάριο και είχαμε κόμματα κυρίαρχα χωρίς κηδεμόνευση και που συγκρότησαν από το 1981 μέχρι σήμερα ένα κομματικό σύστημα αυτόνομων, ισχυρών κομμάτων", σημείωσε.

Αυτό διήρκεσε, είπε, για αρκετές δεκαετίες "όπου είχαμε δύο μεγάλες παρατάξεις, πολύ ισχυρές, και ένα ενδιάμεσο χώρο που συγκροτούσαν επίσης ένα ισχυρο χώρο, ήταν μία μακρά περίοδος όπου μπορούσαν να σχηματιστούν πλειοψηφίες στη βουλή αλλά και στη διακυβέρνηση με ένα ισχυρό κόμμα και ένα δεύτερο κόμμα πιο μικρό".

Το κομματικό σύστημα κλείνει τον κύκλο του

Αυτό το κομματικό σύστημα φαίνεται ότι κλείνει τον κύκλο του, τόνισε, λέγοντας ότι "φαίνεται ότι πλέον θα μπούμε σε ένα νέο κομματικό σύστημα και μία νέα Βουλή όπου θα έχουμε βέβαια μεγάλα κόμματα, αλλά δεν θα έχουμε κυρίαρχες παρατάξεις, θα έχουμε πιο πολλά κόμματα και πιο πολλά μεσαία κομματα και θα χρειάζεται πλέον για να μπορείς να έχεις πλειοψηφίες να συνεργάζονται περισσότερα κόμματα, να πρέπει να αναζητήσουν συνθέσεις και συνεννοήσεις και συγκλίσεις από περισσότερες δυνάμεις".

Ο κ. Πρωτοπαπάς είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτό κάποιοι το θεωρούν απειλή, κίνδυνο ακυβερνησίας, αδυναμία λήψης αποφάσεων. "Δεν συμμερίζομαι αυτή την κινδυνολογία", είπε, και εξήγησε ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και εκ των πραγμάτων το κομματικό σύστημα θα μάθει να λειτουργεί με τους νέους όρους και θα μάθει να βρίσκει συνθέσεις, πλειοψηφίες με βάση τα νέα δεδομένα.

"Αυτή είναι μία μεγάλη πρόκληση με την οποία εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε μία Βουλή αλαλούμ, θα είναι μία πιο πολυφωνική Βουλή", σημείωσε.

Εξέφρασε τη θέση ότι θα ήταν σημαντικό να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του 2021 "όπου περίπου 15% του εκλογικού σώματος που συμμετείχε στις εκλογές δεν κατάφερε η ψήφος του να μετατραπεί σε εκπροσώπηση στη Βουλή, δηλαδή κόμματα που δεν πήραν το όριο του 3,6% που όλα μαζί ήταν γύρω στο 15% έμειναν εκτός Βουλής".

"Αυτό είναι κακή εξέλιξη για τη δημοκρατία, διότι στόχος των βουλευτικών εκλογών σε ένα πολίτευμα που υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, επειδή εμείς δεν ψηφίζουμε για την Κυβέρνηση δεν ψηφίζουμε μία Βουλή που να συγκροτήσει Κυβέρνηση, ψηφίζουμε μία Βουλή που θα νομοθετεί και είναι σημαντικό στη Βουλή να εκπροσωπούνται όσο γίνονται περισσότερες απόψεις, ιδέες, ρεύματα, ακόμα και αν κάποια φαίνονται περιθωριακά", ανέφερε.

Η δημοκρατία είναι πολύ σημαντικό να είναι συμπεριληπτική για όλες τις ιδέες, είπε ο κ. Πρωτοπαπάς, αλλιώς, σημείωσε, οι άνθρωποι νιώθουν αποξενωμένοι.

Ο μεγάλος κίνδυνος για τη δημοκρατία, κατέληξε, είναι η αποχή, η αδιαφορία "συνεπώς εγώ είμαι αισιόδοξος για το πολιτικό μέλλον και του τόπου και της δημοκρατικής διαδικασίας, χωρίς να υποτιμώ το ότι υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από την πράξη και μέσα από τη ζωή".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ