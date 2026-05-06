Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις

Η απόφαση της Ryanair να καταργήσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης από τον προσεχή χειμώνα σηματοδοτεί μια εξέλιξη με πολλαπλές επιπτώσεις για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Parallaximag.gr, κλιμάκιο της εταιρείας βρέθηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζομένους για την απόφαση, η οποία, τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο, θεωρείται οριστική.

Η εταιρεία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη Fraport Greece, η οποία φέρεται να ζητά αύξηση της τάξης του 15% στα τέλη για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Από την πλευρά της, η Ryanair επιλέγει να μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο μέλλον, εφόσον μεταβληθούν οι όροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Parallaximag, η Ryanair εμφανίζεται ανοιχτή, αν αλλάξει κάτι στις επαφές που γίνονται με τη Fraport και τους αρμόδιους φορείς, να ανακαλέσει την απόφαση που έχει λάβει για τον προσεχή χειμώνα. Ωστόσο, όπως φαίνεται από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας τουλάχιστον, θεωρούν για την ώρα απίθανο ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άμεσα.

Φυσικά, μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα, θα επηρεάσει και τις πτήσεις, αφού προς το παρόν θα πραγματοποιούνται ελάχιστες προς δύο με τρεις προορισμούς και αυτές από άλλες βάσεις.

Εκτός βέβαια των πτήσεων, έντονη ανησυχία επικρατεί και για το τι μέλλει γενέσθαι για τους εργαζόμενους της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα αναγκαστούν να «ζυγίσουν» τις επιλογές τους σχετικά με τις εναλλακτικές που τους προτείνει η εταιρεία.