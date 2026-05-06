Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Mετά την Τριμερή στην Ιορδανία, μεταβαίνει στα ΗΑΕ - Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχίαν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημειώνει ότι η επίσκεψη αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα ΗΑΕ "για τις αδικαιολόγητες επιθέσεις που έχουν δεχθεί και επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Κύπρου στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία ενός στρατηγικού εταίρου."

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας και ευρύτερα της περιοχής του Κόλπου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Λετυμπιώτης, η επιδείνωση της κρίσης έχει αναδείξει την ανάγκη στενότερου συντονισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες της περιοχής, με στόχο την αποκλιμάκωση και τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας.

"Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στα ΗΑΕ επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου και ΗΑΕ παραμένει ισχυρή, ουσιαστική και ανεπηρέαστη από τις περιφερειακές εξελίξεις. Σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας, η Κύπρος διατηρεί ανοικτούς δίαυλους, ενισχύει τον συντονισμό με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και καταβάλλει προσπάθειες για την αποτροπή ευρύτερης ανάφλεξης και αποκλιμάκωση", υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία, από την έναρξη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύει σταθερά ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και η σταθερότητα του Κόλπου είναι αλληλένδετες, με άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στη συνολική περιφερειακή ασφάλεια.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το πρωί της Πέμπτης.