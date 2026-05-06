Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα, από επιβατικά μέχρι μοτοσικλέτες – Τι μπορεί να προκαλέσουν – Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα, από επιβατικά μέχρι μοτοσικλέτες – Τι μπορεί να προκαλέσουν – Δείτε λίστα

 06.05.2026 - 18:25
Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα, από επιβατικά μέχρι μοτοσικλέτες – Τι μπορεί να προκαλέσουν – Δείτε λίστα

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά τη 16η και 17η εβδομάδα του 2026, στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα επικίνδυνα προϊόντα που παρατίθενται πιο κάτω.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Βρείτε τη λίστα εδώ.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο κάτω:

i.αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, ή αντιπρόσωπο, ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο κάτω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

ii.εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο
Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περίφραξη - Τι συνέβη - Δείτε βίντεο
Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Mετά την Τριμερή στην Ιορδανία, μεταβαίνει στα ΗΑΕ - Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

 06.05.2026 - 18:08
Επόμενο άρθρο

Αυτός είναι ο γηραιότερος υποψήφιος βουλευτής, ετών 89 – Τι δήλωσε στις κάμερες - Δείτε φωτογραφία

 06.05.2026 - 18:54
Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

  •  06.05.2026 - 16:54
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Mετά την Τριμερή στην Ιορδανία, μεταβαίνει στα ΗΑΕ - Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Mετά την Τριμερή στην Ιορδανία, μεταβαίνει στα ΗΑΕ - Πότε επιστρέφει στην Κύπρο

  •  06.05.2026 - 18:08
Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

  •  06.05.2026 - 19:10
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Αυτός είναι ο γηραιότερος υποψήφιος βουλευτής, ετών 89 – Τι δήλωσε στις κάμερες - Δείτε φωτογραφία

Αυτός είναι ο γηραιότερος υποψήφιος βουλευτής, ετών 89 – Τι δήλωσε στις κάμερες - Δείτε φωτογραφία

  •  06.05.2026 - 18:54
Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα, από επιβατικά μέχρι μοτοσικλέτες – Τι μπορεί να προκαλέσουν – Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα, από επιβατικά μέχρι μοτοσικλέτες – Τι μπορεί να προκαλέσουν – Δείτε λίστα

  •  06.05.2026 - 18:25
Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

  •  06.05.2026 - 20:22
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

  •  06.05.2026 - 19:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα