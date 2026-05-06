ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περίφραξη - Τι συνέβη - Δείτε βίντεο

 06.05.2026 - 19:22
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, γύρω στις 15:17, στη λεωφόρο Ελλάδος στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, λευκό όχημα Mitsubishi παλαιότερου μοντέλου επιχειρούσε έξοδο από πρατήριο καυσίμων προς τον κύριο δρόμο, την ώρα που Range Rover κινούνταν ευθεία στη λεωφόρο και δεν πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα.

Την ίδια στιγμή, τρίτο όχημα πραγματοποιούσε προσπέραση, εμποδίζοντας τον οδηγό του Range Rover να μετακινηθεί στη δεξιά λωρίδα για αποφυγή σύγκρουσης.

Αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός του Range Rover να χάσει τον έλεγχο, να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε περίφραξη δίπλα στον δρόμο. Η αιφνίδια είσοδος του Mitsubishi στο οδόστρωμα φαίνεται να πυροδότησε την αλληλουχία των γεγονότων.

Στο σημείο καταγράφηκαν εικόνες με το Range Rover εκτός δρόμου, ενώ παρευρίσκονταν πολίτες. Κοντά στο σημείο βρισκόταν και λευκό ημιφορτηγό όχημα, το οποίο φαίνεται να επηρεάστηκε από το περιστατικό χωρίς να εμπλέκεται άμεσα.

Δείτε το βίντεο από το RoadReportCy.

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

  •  06.05.2026 - 16:54
  •  06.05.2026 - 18:08
  •  06.05.2026 - 19:10
  •  05.05.2026 - 12:10
  •  06.05.2026 - 18:54
  •  06.05.2026 - 18:25
  •  06.05.2026 - 20:22
  •  06.05.2026 - 19:32

