Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

Η επιστροφή ενός αγαπημένου καλοκαιρινού spot είναι πάντα είδηση, ειδικά όταν πρόκειται για ένα μαγαζί που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τα καλοκαίρια του Πρωταρά. Το Σειρήνα ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του, βάζοντας ξανά σε mood διακοπών όσους ανυπομονούν για βραδιές δίπλα στη θάλασσα, παγωμένα cocktails και μουσικές που κρατούν μέχρι αργά.

Το δημοφιλές καλοκαιρινό στέκι του νησιού ανοίγει επίσημα με πριβέ πάρτυ το Σάββατο 24 Μαΐου και και την Κυριακή 25 Μαΐου συνεχίζει να το γιορτάζει επιστρεψω

Τα τελευταία χρόνια, το Σειρήνα κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια της περιοχής, συγκεντρώνοντας κόσμο κάθε ηλικίας που αναζητά χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, ωραία μουσική και ένα σκηνικό που θυμίζει αυθεντικό island summer. Με φόντο τη θάλασσα του Πρωταρά, το μαγαζί έγινε σημείο συνάντησης τόσο για ντόπιους όσο και για επισκέπτες που επιστρέφουν κάθε χρόνο για τη χαρακτηριστική του ενέργεια.

Η νέα σεζόν αναμένεται να κινηθεί στο ίδιο γνώριμο mood που αγαπήθηκε από το κοινό, με sunset στιγμές, δυνατά parties, ανεβαστικά dj sets και evenings που ξεκινούν χαλαρά και καταλήγουν σε κανονική καλοκαιρινή έξοδο. Παράλληλα, δεν θα λείπουν τα signature cocktails, οι δροσερές επιλογές για φαγητό και η ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα που έκανε το Σειρήνα να ξεχωρίσει ανάμεσα στα beach spots της περιοχής.

Και κάπως έτσι, με μία μόνο ανακοίνωση, ο Πρωταράς απέκτησε ξανά ένα από τα πιο δυνατά του summer hotspots. Γιατί υπάρχουν μαγαζιά που δεν είναι απλώς χώροι διασκέδασης — είναι κομμάτι του ίδιου του καλοκαιριού.