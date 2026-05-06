Ιστορικό ρεκόρ για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 - 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί

«Σήμερα υποβλήθηκαν στους Εφόρους Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026. Υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, περίπου 100 περισσότερες από τις περασμένες Βουλευτικές Εκλογές, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους υποψήφιους ή υποψήφιες», ανέφερε.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από τα ακόλουθα 19 πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων και τα οποία αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:

1. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

2. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)

3. ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

4. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

5. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

6. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

7. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

8. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

10. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

12. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

13. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

14. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

15. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

16. ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

17. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

18. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

19. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

529 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70,3% αφορούν άνδρες και 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,7% γυναίκες.

Κάποιοι συνδυασμοί κατέρχονται στις Εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια, με αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών που αναλογούν στην κάθε Εκλογική Περιφέρεια, ενώ κάποιοι συνδυασμοί συμμετέχουν με λιγότερους υποψηφίους ή/και σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες.

Θα εκδοθεί από το Γραφείο μου αναλυτική ανακοίνωση με όλα τα ονόματα των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια και συνδυασμό.

Σήμερα υποβλήθηκαν επίσης σε μένα, υπό την ιδιότητα μου ως Εφόρου Εκλογής των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, οι υποψηφιότητες για τις εκλογές ανάδειξης των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων.

Για τη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες από τους κυρίους Μαυρίδη Μάριο και Νακούζη Πέτρο.

Για τη Θρησκευτική Ομάδα των Αρμενίων υποβλήθηκε μια υποψηφιότητα από τον κ. Μαχτεσιάν Βαρτκές.

Για τη Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων, επίσης, υποβλήθηκε μια υποψηφιότητα από την κα Μαντοβάνη Αντωνέλλα Λύδια.

Με βάση τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, παρέχεται περιθώριο 24 ωρών για υποβολή τυχόν ενστάσεων εναντίον των υποψηφιοτήτων. Αφού παρέλθει η σχετική προθεσμία και οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες, μετά την εξέταση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, νοουμένου ότι για κάποιες Θρησκευτικές Ομάδες παραμένει ένας υποψήφιος για εκλογή, θα προχωρήσω σε ανακήρυξη τους ως εκλεγέντες και σε δημοσίευση των ονομάτων τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με αφορμή τη σημερινή μέρα που αποτελεί μια γιορτή για τη δημοκρατία και, μπαίνοντας ουσιαστικά στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για το ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών, για τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών, προκειμένου να αποφασίσει ο Κυπριακός Λαός ανεπηρέαστα και με δημοκρατικές διαδικασίες για τα άτομα που θα τον εκπροσωπούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία.